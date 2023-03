Sono appena terminate le riprese della 23esima puntata di Amici, quella che il pubblico potrà vedere su Canale 5 domenica 12 marzo. A due settimane dall'inizio del serale, dunque, sono state assegnate le ultime maglie oro: gli insegnanti si sono espressi sui sette allievi ancora in bilico, precisamente su due ballerine e quattro cantanti. Tra le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios, anche l'emozione della gente per il ritorno al lavoro di Maria De Filippi dopo il lutto: la conduttrice è stata accolta da un lungo applauso al suo ingresso.

Aggiornamenti sulla nuova puntata di Amici

La 23esima registrazione di Amici è iniziata in modo diverso rispetto al solito: prima di entrare in studio, infatti, le persone del pubblico sono state informate dagli addetti ai lavori come si sarebbero dovute comportare all'ingresso di Maria.

Le urla e gli schiamazzi, infatti, il 3 marzo hanno lasciato il posto ad lungo applauso nel rispetto del lutto che ha colpito la presentatrice solo una settimana fa.

De Filippi ha deciso di tornare al lavoro e l'ha fatto conducendo l'ultima puntata domenicale del suo talent-show.

Nel pomeriggio, infatti, il cast ha partecipato allo speciale che chiude la prima fase del programma (quella fatta di lezioni, sfide e riconferma delle maglie da titolari) e apre a quella più importante e suggestiva: il serale.

Commozione per la padrona di casa di Amici

La prima puntata del serale andrà in onda sabato 18 marzo, ma già oggi sono stati emessi tutti i verdetti sugli allievi che vi parteciperanno. Ai 10 titolari che hanno ottenuto la maglia oro nelle scorse settimane, in queste ore se ne sono aggiunti molti altri, ovvero quelli che i professori hanno ritenuto più meritevoli e soprattutto pronti per esibirsi in prime time.

Il cast della nuova fase di Amici, dunque, è stato completato e nei prossimi giorni saranno formate le squadre che si sfideranno davanti ad una giuria esterna.

Se il meccanismo restasse lo stesso delle ultime due edizioni, presto i sei insegnanti verranno messi a capo di tre differenti team (un docente di canto e uno di ballo per ogni gruppo), pronti a gareggiare l'uno contro l'altro per dimostrare di poter contare sui talenti più forti di quest'anno.

Per quanto riguarda i giudici, al momento non si conoscono i loro nomi.

Finisce il pomeridiano di Amici

All'inizio della registrazione di Amici del 3 marzo, ad indossare la maglia oro erano: Isobel, Ramon, Maddalena, Gianmarco, Angelina, Mattia, Federica, Wax, Alessio e Samu.

Nella settimana in cui le riprese sono state ferme, i docenti della scuola hanno avuto la possibilità di approfondire la preparazione dei ragazzi ancora "in sospeso": Raimondo ha fatto lezione con Benedetta, Emanuel Lo ha testato la crescita di Megan, Lorella ha incontrato i "suoi" Niveo, NDG e Cricca, Rudy ha messo "sotto torchio" Aaron e Piccolo G.

Queste verifiche sono state "fatali" a due alunni: Todaro ha eliminato la ballerina di latinoamericano ma Maria le ha offerto di restare in casetta come professionista (farà passi a due con Mattia), Cuccarini ha ritenuto Niveo non pronto per il palco del serale.

Oggi, durante l'ultimo appuntamento prima dell'inizio del serale, tutti i professori si sono esposti sui componenti delle loro squadre: in caso di promozione, infatti, ogni titolare avrà lo stesso tutor anche nella nuova fase.

Arisa e Alessandra Celentano sono le uniche a non aver emesso verdetti nello speciale odierno: le due, infatti, hanno completato in anticipo i team che vogliono rappresentare in prima serata.