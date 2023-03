Questo venerdì 3 marzo Maria De Filippi torna al lavoro: a una settimana dalla morte del marito Maurizio Costanzo, la conduttrice presenterà la 23^ registrazione di Amici.

Ancora prima che iniziassero le riprese agli Elios, sui social network si è diffusa l'anticipazione sulla richiesta che la produzione ha fatto al pubblico presente: all'ingresso della conduttrice in studio, solo applausi formali e nessun urlo in segno di rispetto. Sabato 18 partirà il serale e nelle prossime ore verrà completato il cast di allievi che vi parteciperà.

Aggiornamenti sulla presentatrice di Amici

Nel primo pomeriggio di venerdì 3 marzo, la produzione di Amici ha incontrato il pubblico per fare un'importante richiesta.

Quando Maria entrerà in studio per dare il via all'ultima registrazione prima dell'inizio del serale, i presenti potranno solo applaudire in modo formale: gli addetti ai lavori, dunque, hanno vietato alla gente di gridare o incitare la padrona di casa in segno di rispetto per il lutto che l'ha colpita sette giorni fa.

Ora, dopo una settimana di stop, la presentatrice torna al lavoro e lo fa guidando l'ultimo speciale del talent-show di Canale 5.

Attesa per gli spoiler di Amici

Le persone che nel pomeriggio assisteranno alla 23^ registrazione di Amici, dunque, hanno avuto indicazioni sul comportamenti da assumere all'ingresso in studio di Maria.

Attorno alla ore 15:30 del 3 marzo, poi, sui social network è trapelata la notizia dell'inizio delle riprese e i fan si sono messi in attesa delle anticipazioni (che trapeleranno in serata).

La puntata che De Filippi sta conducendo proprio in questi minuti, però, non è quella che sarà trasmessa su Canale 5 domenica prossima: il 5/03, infatti, sarà recuperato l'appuntamento previsto per la scorsa settimana, quello che è stato registrato il 23 febbraio.

Nel corso del 22° speciale di Amici, dunque, Paky e Mezkal hanno dovuto lasciare la scuola e cinque allievi hanno ottenuto la maglia del serale: promossi con sette giorni d'anticipo rispetto ai compagni Mattia, Samu, Alessio, Federica e Wax.

La fase finale di Amici si avvicina

Quella che sarà registrata oggi, invece, è l'ultima puntata pomeridiana di Amici e quindi quella che precede l'inizio della fase serale.

Nel corso del 23° appuntamento, infatti, i professori emetteranno gli ultimi verdetti sui ragazzi che ancora non conoscono il loro destino nella scuola. Sono in 7 a non indossare ancora la maglia oro: Megan e Benedetta per il ballo, Aaron, Piccolo G, Cricca, Niveo e NDG per il canto.

Le anticipazioni che trapeleranno dagli studi Elios al termine delle riprese, dunque, serviranno ai fan per completare il cast di talenti che dal 18 marzo si esibirà in prima serata e davanti ad una giuria ancora sconosciuta.

Fino ad oggi sono stati promossi 10 alunni e la maggior parte di loro appartengono alla categoria danza: la maestra Celentano, infatti, ha già deciso del futuro dei componenti della sua squadra (felpa dorata per Isobel, Ramon e Gianmarco, eliminazione per Paky).

Anche Arisa ha già scelto di portare con sé al serale sia Wax che Federica, mentre la più indecisa è apparsa Lorella Cuccarin, che ha detto "sì" solo ad Angelina e ha tenuto in bilico gli altri tre cantanti del suo team.

Rudy Zerbi, infine, dovrà pensare se consegnare la maglia oro ad entrambi i cantanti del suo gruppo oppure se mandare a casa qualcuno di loro dopo aver visto un calo di rendimento.