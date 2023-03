Piccolo G, nome d'arte di Giovanni Rinaldi è uno dei cantanti della squadra di Rudy Zerbi, che ha avuto la possibilità di accedere al Serale di Amici di Maria De Filippi. Il 22enne verrà eliminato nel corso della seconda puntata, che andrà in onda nella prima serata di sabato 25 marzo.

Di seguito approfondiamo alcuni aspetti della vita privata di Piccolo G.

Chi é Piccolo G di Amici: ha 22 anni e si chiama Giovanni

Piccolo G é uno degli allievi presenti ad Amici sin da settembre. Lo ha voluto Rudy Zerbi enel corso di questi mesi, ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico.

Non tutti sanno che il vero nome di Piccolo G è Giovanni Rinaldi. Ha 22 anni ed è originario della provincia di Macerata.

Il giovane ha iniziato una relazione proprio dentro la Scuola di Amici con la collega Federica, allieva di Arisa. Non ha tatuaggi sul corpo.

Le passioni di Piccolo G: oltre alla musica ama la filosofia e la letteratura

Da quanto si apprende sul web Piccolo G ha iniziato a suonare la chitarra all'età di 12 anni. Quattro anni più tardi si è appassionato al rap e ha iniziato a fare freestyle. Si evince dai social che frequenta l'Università. Oltre all'amore per la musica, ha anche un'altra grande passione: quella per la filosofia e la letteratura, che riesce a far conciliare, visto che durante le sue giornate, ascolta musica e legge libri.

Proprio dalla letteratura e dalla filosofia, il cantante trae degli spunti per i propri pezzi musicali. Come tutti gli allievi di Amici, anche Piccolo G ha un profilo Instagram molto seguito ed è presente anche su TikTok.

Piccolo G eliminato dal Serale di Amici

Per quanto riguarda la sua carriera discografica, prima di entrare nella Scuola di Amici, ha pubblicato diversi lavori tra 2019 e il 2020.

Era diventato anche abbastanza noto nel mondo del rap, dopo aver inciso i brani 'Ho fame' e 'Non lo sai'.

Nel corso del sua avventura nella Scuola di Maria De Filippi, ha presentato altri inediti, tra i quali spicca 'È normale'. Questo brano lo ha cantato durante la puntata del Serale in onda il 25 marzo e, stando alle anticipazioni, il pubblico si è alzato in piedi per applaudirlo.

Ma alla fine, Piccolo G è stato eliminato.

L'artista marchigiano si potrà comunque almeno in parte consolare con il premio Marlù, che viene assegnato dalla produzione di Amici a tutti gli allievi eliminati. Un premio non da poco, visto che si tratta di 7000 euro in gettoni d'oro.