Cosa succede tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamboghini? Stando alle indiscrezioni del settimanale Chi, in uscita mercoledì 15 marzo, tra i due dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip 7 sarebbe calato il gelo. A quanto pare l'ex compagno di Belen Rodriguez avrebbe deciso di dedicare il suo tempo solo ed esclusivamente alla figlia.

I rumor sui 'Gintonic'

Al Grande Fratello Vip 7 Antonino e Ginevra avevano mostrato un certo feeling. A tal proposito il 28enne ligure aveva più volte espresso il desiderio di approfondire la conoscenza lontano dai riflettori.

Al momento dell'eliminazione dal Reality Show di Antonino Spinalbese si era baciato con Ginevra.

Dunque, sembravano esserci tutte le carte in regola per l'inizio di una liasion. Stando agli ultimi rumor del settimanale Chi, tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini le cose non sarebbero andate come speravano: "Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, qualche intoppo c'è già stato". Di comune accordo, i due ex coinquilini avrebbero deciso di mettere un freno alla frequentazione. Stando ai rumor, il 28enne non vorrebbe portare via tempo e spazio alla figlia.

Le parole di Antonino a Verissimo su Ginevra

Domenica 5 marzo, Antonino Spinalbese era intervenuto a Verissimo e tra i vari argomenti trattati aveva parlato anche del rapporto con Ginevra Lamborghini.

In quell'occasione, il giovane disse di essere rimasto colpito dalla bellezza estetica e interiore dell'ex coinquilina. Stando al punto di vista dell'ex gieffino, c'erano tutti i presupposti per intraprendere una relazione stabile a duratura con la sorella di Elettra Lamborghini.

Al tempo stesso, Antonino aveva specificato di non essere innamorato di Ginevra e di non voler sottrarre tempo a sua figlia.

La reazione di fan

La notizia relativa a Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese non è passata inosservata ai fan dei due ex gieffini.

Su Twitter, in moltissimi hanno speso dei pareri contrastanti: c'è chi non ha mai creduto nel flirt tra i due e chi li vedeva fatti l'uno per l'altro. Un utente si è detto dispiaciuto, perché nella casa di Cinecittà si vedeva che tra i due ci fosse un'ottima intesa.

Un altro utente è convinto che i due stiano cercando solamente di conoscersi lontano dai riflettori, poiché Antonino non è abituato a stare al centro del Gossip. Tra i vari commenti, spiccano anche quelli delle persone più scettiche: un utente ha detto di non avere mai creduto che tra i due ex concorrenti potesse nascere qualcosa. Un altro telespettatore del reality show invece ha accusato Antonino e Ginevra di avere cavalcato l'onda per motivi di visibilità.