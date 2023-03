L'appuntamento con Buongiorno mamma 2 torna in onda venerdì 10 marzo con la messa in onda della quinta puntata in prima visione assoluta.

Le anticipazioni sulla serie tv che vede protagonista Raoul Bova rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena, legati in primis alle vicende di Sole, la quale ha scoperto tutta la verità in merito ai genitori che l'hanno messa al mondo e chiederà spiegazioni ad Anna e Guido.

Sole vuole la verità sul padre: anticipazioni Buongiorno mamma 2 del 10 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la quinta puntata di Buongiorno mamma 2 in programma venerdì 10 marzo su Canale 5, Sole ha scoperto tutta la verità sui segreti e le bugie che le sono state raccontate nel corso di questi anni e deciderà di tornare di nuovo a casa da Anna e Guido.

Tuttavia, la ragazza non avrà alcuna intenzione di mollare la presa e intende andare avanti con la sua indagine, perché vuole sapere tutta la verità sui suoi veri genitori.

Per tale motivo, Sole chiederà di sapere la verità su Vincenzo: intende scoprire se è davvero lui il suo vero padre e per tale motivo gli chiederà di fare il test del Dna.

Guido preoccupato e teme di perdere Sole: anticipazioni Buongiorno mamma 2 del 10 marzo

Una decisione che metterà profondamente in crisi Guido: le anticipazioni di questa penultima puntata della seconda stagione rivelano che l'uomo apparirà a dir poco preoccupato e inizierà a temere di poter perdere per sempre la sua amata Sole.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler sulla puntata del 10 marzo 2023, rivelano che Vincenzo scoprirà che il giorno in cui Anna è entrata in coma, Maurizia si trovava proprio a Bracciano.

Possibile che la donna, nonché mamma naturale di Sole, possa essere coinvolta nell'indicente che vide protagonista Anna?

Insomma, una penultima puntata di Buongiorno mamma 2 che si preannuncia decisamente densa di sorprese e colpi di scena per i vari protagonisti e anche per i tantissimi spettatori che stanno seguendo la serie in tv.

Ottimi ascolti per Buongiorno mamma 2: la serie tv con Bova domina l'auditel in tv

Nonostante i vari cambi di programmazione che ci sono stati nel corso di queste settimane, l'appuntamento con la fiction è sempre stato premiato dal pubblico di Canale 5.

La media attuale risulta essere di oltre 3,3 milioni di fedelissimi a settimana, pari ad uno share che oscilla tra il 19 e il 21%.

Numeri che hanno permesso alla Serie TV di poter vincere la gara degli ascolti nel prime time televisivo e che fanno ben sperare in vista di una possibile terza stagione, che potrebbe essere confermata senza problemi dai vertici della rete ammiraglia Mediaset.