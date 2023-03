Mercoledì 8 marzo, nel prime time di Fox Türkiye, andrà in onda la seconda puntata Adım Farah, la nuova serie che vede come protagonista Demet Özdemir nel ruolo di Farah, che si ritroverà in bilico tra la vita e la morte. Dopo aver assistito a un omicidio, Tahir la rapirà e potrebbe compiere l'ordine che gli è stato dato da Ali Galip: ucciderla.

La storia di Farah e del piccolo Kerimşah

Adım Farah racconta la storia di Farah, una ragazza fuggita dall'Iran, ma che durante la fuga decide di fermarsi a Istanbul in quanto scopre di essere incinta. Suo figlio si chiama Kerimşah, ha una malattia rara all'apparato respiratorio e per tali motivo deve assolutamente vivere in un ambiente sterile, per questo gira con un caschetto sulla testa.

È un chirurgo, ma a Istanbul non svolge questa professione, infatti lavora in una ditta di pulizie. Una notte, durante il lavoro, si trova faccia a faccia con Tahir Lekesiz e Farah assisterà inconsapevolmente a un omicidio. Tahir si occupa di affari illegali ed è molto fedele al suo capo Ali Galip, che l'ha praticamente cresciuto.

Farah è combattuta: deve decidere se denunciare il fatto o no. Mentre Tahir avrà tra le mani il destino della giovane e del suo bambino.

Anticipazioni 8 marzo: Farah e Kerimşah rischiano la vita

Nella seconda puntata di Adım Farah, in onda mercoledì 8 marzo su Fox Türkiye, Farah non riuscirà a sfuggire al suo destino e verrà rapita da Tahir. Ali Galip, almeno per il momento, non avrà intenzione di ucciderla per essere stata testimone dell'omicidio.

Farah riuscirà a tirare un sospiro di sollievo, sia lei che il piccolo Kerimşah per il momento non rischieranno la vita, tuttavia il loro futuro rimarrà pressoché incerto.

Tahir combattuto tra testa e cuore

Tahir, invece, si troverà in un vicolo cielo, visto che Ali Galip non abbandonerà completamente l'intenzione di far fuori Farah.

Lui è molto devoto ad Ali Galip, l'ha accolto nella sua vita in un momento di difficoltà e l'ha cresciuto, prendendosi cura di lui.

Ha sempre eseguito i suoi ordini, ma questa volta qualcosa lo bloccherà, non saprà se seguire il cuore o la testa. Dovrà portare veramente a termine l'ordine che gli è stato dato da Ali Galip, ovvero uccidere Farah e togliere la vita a una donna innocente, e lasciare il figlio Kerimşah, affetto da una malattia rara, senza una madre?

Magari Tahir potrebbe cambiare idea e decidere di far sopravvivere Farah.

Il tempo passerà molto velocemente e Mehmet vorrà capire chi era la donna che Tahir teneva nella sua auto la notte in cui si è consumato l'omicidio. Gonül, la migliore amica di Farah nonché sorellastra di Mehmet, non saprà che starà per stabilire un rapporto molto stretto con colui che potrebbe assassinare la sua amica.