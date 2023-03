Il flirt nato al Grande Fratello Vip 7 tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembra essere giunto al capolinea. Tuttavia, lo speaker radiofonico sta continuando a stuzzicare l'ex fidanzata con una certa insistenza, nonostante lei continui a rifiutarlo.

Questo atteggiamento non sta piacendo ai telespettatori, i quali trovano Edoardo troppo aggressivo nei confronti di Antonella. Per questo motivo, alcuni fan stanno chiedendo un provvedimento disciplinare o anche la squalifica di Donnamaria dal programma.

Gli episodi finiti al centro delle polemiche

Antonella ha deciso di chiudere con Edoardo dopo averlo visto in atteggiamenti complici con Nicole Murgia. Sebbene Donnamaria abbia spiegato di non essersi mai avvicinato con malizia all'attrice, l'influencer salernitana ha comunque perso fiducia nei suoi confronti.

Nonostante la rottura, i rapporti sono rimasti amichevoli: spesso entrambi si ritrovano a parlare insieme agli altri vipponi, oppure si isolano per chiarirsi. Donnamaria, soprattutto, sta continuando a cercare di baciare e stringere Antonella, incurante dei suoi rifiuti.

Tra gli episodi finiti al centro delle polemiche c'è un video nel quale si vede Edoardo che, in zona biliardo, spinge Antonella sul divano e le mette una mano sul volto.

La giovane, a questo punto, gli chiede di smetterla: "Edoardo mi schiacci".

In un altro filmato diffuso su Twitter si nota come Donnamaria si sdrai su Antonella in salotto, ma anche in questo caso la 25enne campana rigetta le avances. Nel momento in cui lo speaker romano prova a baciare Fiordelisi, quest'ultima perde la pazienza e gli dice: "Non mi toccare".

Più di tutti, però, sta facendo discutere quanto accaduto in cucina: Antonella stava aspettando il suo turno per lavare i piatti, quando Edoardo da dietro l'ha abbracciata e ha allungato le mani sulle sue parti intime.

C’è un limite a tutto se Antonella dice ripetutamente “BASTA” “NO” lo scansa con le mani sposta la testa!

La faccia di Anto spaventata! la vedete o no?

EDO continua CON MODI AGGRESSIVI! Queste sono MOLESTIE! #gfvip #fiorde #donnalisi #FUORIDONNAMARIA @SBruganelli pic.twitter.com/35Tf3pPVeh — A (@Ana__15) March 3, 2023

Il pubblico chiede la squalifica di Donnamaria

I ripetuti atteggiamenti sopra le righe di Edoardo Donnamaria non sono passati inosservati ai telespettatori di Mediaset Extra.

Su Twitter è finito in tendenza l'hashtag "Fuori Donnamaria". In vista della 39ª puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 6 marzo, molte persone stanno chiedendo alla produzione di prendere dei provvedimenti nei confronti del concorrente capitolino, il quale si starebbe comportando in modo aggressivo nei confronti di Antonella.

Contro Donnamaria non ci sono solo i fan dei Donnalisi, ma anche quelli di Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Nei confronti della concorrente venezuelana Edoardo ha già avuto dei comportamenti discutibili. Invece, per quanto riguarda Nikita, di recente gli è scappata una battuta infelice in merito alla corsa dei sacchi, quando ha detto a Pelizon: "Abbiamo fatto una nuova versione. I sacchi in testa con la cintura qua (indicando la gola)".