La puntata del Grande Fratello Vip 7 di ieri, lunedì 27 marzo 2023 è stata la semifinale del Reality Show e ha lasciato sorpresi i concorrenti rimastI in gara sia in positivo che in negativo. Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon sono i nuovi finalisti che si sono aggiunti ad Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia. A destare maggior sconvolgimento nei gieffini è stata, in particolare, l'inaspettata eliminazione di Luca Onestini. Al termine della diretta, Tavassi, Micol, Giaele, ed Alberto De Pisis, si sono ritrovati a commentare l'accaduto.

La sorella di Clizia si è immediatamente definita allibita per quanto successo, mostrandosi sempre più perplessa. "Siamo tutti scioccati", ha dichiarato Giaele, mentre il romano ha fatto riferimento alla perdita, in una serata, non solo di Luca, Ma anche di Andrea Maestrelli.

Il commento dei concorrenti sull'uscita di Onestini

Giaele ha ribadito il suo malessere perché il loro sogno era di approdare in finale tutti assieme. "Sono mortificato e dispiaciuto", queste le parole di Alberto De Pisis, sentendosi in colpa in quanto, a suo parere, ha contribuito all'eliminazione di Luca Onestini che rappresentava un punto di riferimento per lui. Pronto il sostegno da parte del romano che ha invitato De Pisis a non sentirsi giù di morale per l'accaduto ricordandogli che, alla fine, si tratta soltanto di un gioco.

Commentando l'altra eliminazione, quella di Maestrelli, Giaele De Donà ha dichiarato: "Io mi aspettavo che fra Andrea e Milena, uscisse Milena".

Giaele ed Oriana continuano a parlare di Luca

Successivamente, il dialogo è proseguito fra Oriana Marzoli e Giaele De Donà in camera da letto. "Io me la sto vivendo malissimo, come se fossi nei suoi panni", ha sottolineato la showgirl sudamericana, definendosi preoccupata per la tranquillità dell'ex tronista.

Anche l'imprenditrice ha voluto evidenziare il suo dispiacere per l'eliminazione del ragazzo emiliano e ha evidenziato che Onestini meritava di essere con loro nell'ultima puntata del reality show.

La venezuelana è apparsa veramente sconvolta e non in grado di farsene una ragione. "Io dall'inizio ho legato con lui e sono andata sempre d'accordissimo", ha detto, aggiungendo: "Mi ha fatto stare bene quando stavo male.

Luca è una persona energetica". "Adesso con la mente lucida cerchiamo di razionalizzare questa cosa. Fra una settimana in studio lo vediamo", ha detto Giaele provando a tirare su di morale la compagna d'avventura. "Sì ma una settimana qui sembra una vita", ha prontamente replicato Marzoli.