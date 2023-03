Nel pomeriggio del 7 marzo, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli si sono ritrovate a commentare il percorso di alcuni concorrenti dello scorso anno al Grande Fratello Vip. In particolare, le due coinquiline hanno parlato del mancato arrivo in finale di Soleil Sorge: secondo Antonella, l'influencer italo-americana aveva un carattere difficile che non piaceva a molti telespettatori. Per questo motivo sarebbe stata eliminata un mese prima dalla fine del programma.

La rilfessione di Antonella

A un mese dalla fine del programma, i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 cominciano a ipotizzare chi saranno i finalisti insieme a Oriana.

Nel pomeriggio di martedì 7 marzo, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli si sono ritrovate a commentare il pecorso di Soleil Sorge all'interno della casa di Cinecittà lo scorso anno. In particolare, la concorrente venezuelana ha riconosciuto che Soleil senza arrivare in finale ha avuto moltissime proposte di lavoro. Fiordelisi ha affermato: "Beh magari il carattere non piaceva rispetto agli altri". Successivamente l'attuale gieffina ha aggiunto che Soleil non sarebbe arrivata in finale perché, a suo avviso, avrebbe avuto un comportamento troppo sopra le righe.

Antonella anche meno , soleil non sarà arrivata in finale ma voglio vedere se tu avrai il suo stesso seguito una volta uscita dalla casa ! Mmm ho dei dubbi #Gfvip #nikiters #solearmy #gintonic #denzzers pic.twitter.com/76aVYtOlis — Soqquadro (@gicarestik2) March 8, 2023

I fan di Soleil criticano Antonella Fiordelisi

Le parole di Antonella Fiordelisi non sono passate inosservate ai fan di Soleil Sorge.

Su Twitter, un utente ha chiosato: "Antonella anche meno, Soleil non sarà arrivata in finale ma voglio vedere se tu avrai il suo stesso seguito una volta uscita dalla casa. Ho deii dubbi...".

Un altro utente ha sostenuto che non c'è paragone tra Soleil e Antonella: la prima vincerebbe a mani basse. Un altro telespettatore del Reality Show ha fatto notare che Sorge è stata eliminata dal gioco una settimana prima della finale, inoltre era già stata ingaggiata come giudice a La Pupa e il Secchione.

Tra i vari utenti, c'è anche chi ha riferito che Fiordelisi non ha parlato male di Soleil ma espresso solamente un parere.

GFVip 7: Oriana Marzoli è la prima finalista

A proposito di finalisti dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip 7, Oriana Marzoli è stata la prima concorrente ad avere raggiunto la finale [VIDEO]. Nella 39esima puntata, Oriana, Davide, Antonella, Nikita, Tavassi, Micol e Andrea si trovavano al televoto: ai "vipponi" era stato detto che si trattava di un televoto per l'eliminazione definitiva di uno di loro.

Al momento del verdetto Alfonso Signorini ha chiamato Davide, Antonella e Oriana per sapere il risultato in studio. A quel punto il conduttore dopo aver fatto credere alla 30enne venezuelana di essere stata eliminata dal gioco, ha chiesto di voltarsi e leggere la scritta sul led presente in studio.