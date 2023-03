Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler de Il paradiso delle signore 7 in merito alle puntate che saranno trasmesse dal 13 al 17 marzo, anticipano che Umberto proverà a capire se Matilde sta dalla parte di Tancredi, ma Frigerio non avrà ancora scelto con chi schierarsi. Matilde, allo scopo di salvare le sorti dell'atelier, tenterà di esportare all'estero la collezione sposa ma, non riuscendo in tale intento, chiederà l'aiuto del banchiere Guarnieri.

Vittorio, invece, parrà entusiasta di Frigerio, immaginando un futuro assieme a lei nella boutique milanese dove riusciranno a esportare in tutto il globo il marchio del Paradiso. Conti, però, sarà ignaro di ciò che sta tentando di fare la moglie del legale torinese. Matilde, infine, deciderà di mettere a parte Vittorio su ciò che sta tramando Tancredi. Nonostante non vi siano spoiler ufficiali in merito, Frigerio potrebbe tentare di aiutare Conti a risollevare le sorti della boutique facendo credere a Tancredi di stare dalla sua parte.

Matilde è dalla parte di Vittorio

Ci sono voluti pochi episodi a Matilde, dopo aver appreso i loschi piani di Umberto e Tancredi, per decidere in via definitiva da che parte schierarsi, ovvero dal lato di colui per il quale ha un debole già da un po', il Direttore Vittorio.

Scelta quella di Frigerio che probabilmente cambierà considerevolmente le carte in tavola per ciò che riguarda il prossimo futuro del Paradiso delle Signore. Ciò non toglie che tale decisione da parte della donna dovrà necessariamente la stessa a capire come comportarsi d'ora in avanti sia col banchiere che col coniuge.

Frigerio potrebbe far credere a Tancredi di essere dalla sua parte

Il rapporto tra Matilde e Tancredi, a parte qualche appuntamento sporadico, sembra essere più sull'orlo del precipizio che indirizzato verso una riconciliazione. Frigerio, difatti, soltanto a causa dell'arrivo del marito a Milano ha finito per allontanarsi da Vittorio perché, senza il legale nei paraggi, probabilmente la frequentazione tra Matilde e Vittorio sarebbe sfociata in tempi celeri verso lo step successivo.

Dopo aver rivelato a Vittorio cos'hanno in mente Tancredi e Umberto, Matilde dovrà gioco forza decidere come comportarsi col coniuge e col commendatore e, sebbene non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, la donna potrebbe far credere al marito di stare dalla sua parte.

Così facendo, Matilde avrebbe sempre informazioni fresche sui nuovi risvolti diabolici orditi da Tancredi e Umberto, novità che andrebbe a riferire nell'immediato a Vittorio, in modo che quest'ultimo possa prontamente correre ai ripari.