Nella 39^ puntata del Grande Fratello Vip 7, Nikita Pelizon durante la catena di salvataggio ha deciso di salvare Davide Donadei piuttosto che il suo amico Daniele Dal Moro. Al termine della diretta, Andrea Maestrelli ha spiegato alla modella triestina il suo punto di vista. Luca Onestini dopo aver assistito allo scambio di battute tra i due coinquilini ha lanciato una frecciatina alla modella.

Nikita preferisce Davide a Daniele: in casa scoppia la polemica

A un mese dalla finale, i "vipponi" sono chiamati ad effettuare delle scelte piuttosto difficili.

Durante la catena di salvataggio, Nikita Pelizon tra Milena, Davide e Daniele ha deciso di salvare il ristoratore pugliese: secondo lei, Dal Moro avrebbe vinto al televoto grazie alla relazione con Oriana e per via della precedente esperienza al Grande Fratello.

Nel post-puntata la modella triestina è stata criticata dalla maggior parte dei suoi compagni d'avventura. In particolare, Andrea Maestrelli ha cercato di spiegare perché ha deciso di nominarla visto l'ottimo rapporto che hanno all'interno della casa: secondo lui, l'amicizia vale prima di ogni altra cosa quindi Nikita non avrebbe mai dovuto dare per scontato che Daniele, in un ipotetico televoto, si sarebbe salvato a priori. Inoltre il modello ha invitato la coinquilina a non metterle in bocca parole mai dette.

Luca Onestini che si trovava in cucina per mangiare ha deciso di intervenire e ha lanciato una stoccata proprio alla modella: "Amore, dai ormai hai la credibilità di un puff, zero". Pelizon ha chiesto al coinquilino di non mettersi in mezzo a discussioni che non lo riguardano, ma Onestini ha proseguito: "L'hai detto te che senti voci e vedi cose.

Lo hai fatto anche con me". Il riferimento è sul fatto che la gieffina dopo essersi vista rifiutata da Luca, ha detto delle cose su di lui non corrispondenti alla realtà.

Il commento degli altri concorrenti sull'atteggiamento di Nikita

In cortiletto, i concorrenti hanno commentato il gesto di Nikita Pelizon.

Secondo Giaele, la coinquilina si è dimostrata incoerente e spesso parla di clima "peace&love" ma poi è la prima a remare contro l'unione e l'armonia tra i due gruppo. Edoardo Tavassi ha affermato: "Lei è l'opposto di quello che professa".

A finire al centro delle polemiche è stato anche il fatto che Nikita abbia commentato in modo negativo l'avvicinamento di Antonella al gruppo dei "Spartani". Secondo il punto di vista della modella triestina, Fiordelisi avrebbe deciso di tornare nel gruppo degli amici di Edoardo Donnamaria solamente per strategia. A quanto pare anche Davide Donadei ha sollevato delle perplessità sull'atteggiamento di Antonella Fiordelisi.