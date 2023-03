Continua l'appuntamento con la soap Terra amara che ha conquistato il pubblico di Canale 5 con le sue trame ricche di suspance. Le nuove anticipazioni vedranno al centro della scena Behice, uno dei personaggi più controversi. Tutto inizierà dopo la morte di Hunkar, che non avverrà per cause naturali: sarà proprio Behice a toglierle la vita in modo impietoso. Per un lungo periodo la donna la farà franca, fino a quando Zuleyha non inizierà a sospettare di lei e deciderà di andare a fondo della faccenda, ingaggiando un investigatore privato. Nel frattempo, mentre Altun continua la sua missione per dare giustizia alla povera Hunkar, Demir tradirà Zuleyha nella loro stessa casa con Umit ma ignaro del fatto che la misteriosa e affascinante amante stia preparando una trappola per lui.

Terra amara trame prossime puntate: il segreto di Behice viene alla luce

Nei prossimi episodi di Terra Amara verranno a galla tutte le malefatte di Behice, che nasconde un passato ricco di misteri. Zuleyha riceverà il detective che ha ingaggiato per indagare sulla morte di Hunkar e avrà le risposte che cerca, ma non solo. Il poliziotto ha interessanti notizie sul caso, in particolare su Behice.

Dopo aver appurato che è stata proprio Behice a uccidere Hunkar, il detective sconvolgerà Zuleyha rivelandole che la zia di Müjgan è stata sposata due volte ed entrambi i mariti sono morti poco dopo il loro matrimonio.

Avida di denaro, Behice li avrebbe fatti fuori per mettere le mani sulla loro eredità, come tenterà di fare con quella di Yilmaz.

Gaffur deve sbarazzarsi di Behice nei nuovi episodi di Terra amara

Nella magione, Gaffur è costretto a continuare a lavorare come servitore per Behice che, nonostante sappia che il cerchio si sta stringendo intorno a lei, non smette di dare ordini e di manipolare tutti coloro che sono nella villa.

Stando alle anticipazioni, Gaffur cercherà di trovare un modo per sbarazzarsi di Behice, in particolare dopo che i suoi segreti verranno alla luce.

Anticipazioni di Terra amara: Behice tenta di scappare

Messa con le spalle al muro, Behice non saprà cosa fare e l'unica cosa che le verrà in mente sarà quella di costringere Mujgan ad aiutarla a scappare. La nipote dovrà arrendersi alle sue pretese e così comprerà due biglietti per l'Australia, ma ecco che succederà un imprevisto.

Alla villa, arriverà un uomo che dirà a Demir la verità: è stata Behice a uccidere Hunkar. Demir, furioso, tenterà di togliere la vita alla donna, ma verrà fermato in tempo da Zuleyha e Sevda, che assisteranno alla scena. Behice si spaventerà molto e cercherà di accelerare i tempi per la sua fuga, ci riuscirà? Staremo a vedere.