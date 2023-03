Mercoledì 22 marzo, il Grande Fratello Vip 7 è stato animato da una discussione tra Oriana Marzoli e Luca Onestini.

Tutto è iniziato col gioco "obbligo e verità" con Luca ad aver chiesto alla coinquilina se preferirebbe vincere il programma o avere una relazione con Daniele Dal Moro lontano dai riflettori. La "domanda scomoda" però ha mandato su tutte le furie la concorrente venezuelana.

Oriana perde le staffe con Luca

Per ingannare il tempo, ieri i "vipponi" hanno giocato a "obbligo e verità". Arrivato il proprio turno, Luca Onestini ha chiesto a Oriana Marzoli: "Scegli di vincere il Grande Fratello Vip o di vivere una relazione con Daniele?".

La destinataria della domanda è rimasta subito perplessa perdendo le staffe: "Sono la prima che vuole stare con Daniele, ma voglio anche vincere". A quel punto i concorrenti presenti in cortiletto hanno fatto notare alla coinquilina che avrebbe dovuto fare una scelta tra le due opzioni, Onestini ha anche rimproverato l'amica per la reazione: "Non si può dire nulla".

Oriana Marzoli ha così ammesso di essersi sentita in difficoltà: "E' una situazione delicata per me". La squalifica di Dal Moro ha infatti interrotto la frequentazione in un momento delicato tra i due coinquilini: Oriana e Daniele avevano discusso il giorno prima e quindi non hanno avuto modo di avere un chiarimento. A tal proposito Oriana ha spiegato a Luca che dando una delle due risposte avrebbe potuto urtare la sensibilità di Daniele: "Non è carino".

I consigli di Tavassi

In un secondo momento Oriana si è confidata con Edoardo Tavassi spiegando che non sapere nulla di Daniele non la fa stare bene. Il fratello di Guendalina Tavassi ha cercato di tranquillizzare la coinquilina: "Quando uscirai e lo vedrai, Daniele non potrà avere dei dubbi". Secondo Tavassi, Oriana non sa come comportarsi solo perché è ancora "reclusa" nella casa, lontano dai riflettori la situazione sarà completamente diversa.

Edoardo si è detto sicuro che Daniele sta aspettando Oriana per conoscerla nella vita reale.

Il chiarimento tra Oriana e Luca

Successivamente Oriana ha avuto un chiarimento con Luca: "Ti voglio veramente bene, ma ci sono rimasta male".

Dal canto suo Luca Onestini si è scusato per avere messo in difficoltà la coinquilina e ha compreso la situazione che sta vivendo: "Se ci sei rimasta male ti chiedo scusa". La discussione tra i due si è conclusa con un abbraccio.