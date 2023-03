Sarah Altobello ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it e tra i vari argomenti trattati, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha spiegato perché in studio non sono più presenti i "vipponi" eliminati dal gioco. Stando a quanto riferito dalla showgirl pugliese, si tratta di una decisione arrivata dall'alto ma che avrebbe messo in discussione anche chi ha sempre avuto un comportamento ligio all'interno della casa di Cinecittà.

Sarah vuota il sacco sull'assenza di ex concorrenti in studio

Sarah Altobello è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 7 proprio nel momento in cui sono cambiate le linee autoriali, quindi non è mai stata presente in studio durante la diretta.

Nell'intervista rilasciata a Fanpage.it Altobello ha spiegato di esserne venuta a conoscenza dal suo agente: "Si tratta di decisioni dall'alto". La diretta interessata ha ammesso di essere dispiaciuta per quanto sta accadendo, poiché le avrebbe fatto piacere prendere parte alle dirette.

Inoltre ha riferito che non essere presente in studio, per tutti gli ex "vipponi" è anche un danno economico visto che ogni ospitata portava un compenso. L'ex concorrente ha confidato che avrebbe accettato anche di presenziare facendo scena muta: "La linea tenuta dal programma non è piaciuta e ne stiamo pagando le conseguenze".

Sarah Altobello ha spiegato di avere fatto un percorso impeccabile all'interno del Grande Fratello Vip 7.

Infine si è augurata che il giorno della finale tutti gli ex "vipponi" possano prendere parte alla diretta dallo studio dove conduce Alfonso Signorini.

Altobello: 'Nei Persiani ho trovato accoglienza, ciò che Sparta non offre'

Nell'intervista Sarah Altobello ha parlato anche del clima che si respirava all'interno della casa di Cinecittà quando c'erano due gruppi: "Nei Persiani ho trovato accoglienza, ciò che Sparta non offre".

Stando al suo punto di vista, ogni motivo era buono per creare una discussione. Per questo motivo al momento di scegliere da quale parte stare, aveva deciso di identificarsi nel gruppo dei "Persiani". A tal proposito l'ex geiffina si è sentita in dovere di ringraziare Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi per il supporto ricevuto.

Sarah è convinta che l'editore sia intervenuto nelle dinamiche del Reality Show, a causa dell'atteggiamento sopra le righe degli "Spartani". A detta sua, Signorini li riprendeva in ogni puntata. Secondo lei, Edoardo Tavassi ha sempre avuto un linguaggio scurrile mentre in zona biliardo venivano pronunciate le peggio parolacce solo perché si perdeva una partita. Infine Sarah Altobello ha sostenuto che anche alcuni spazi della casa erano interdetti da un gruppo di persone: "Il cortiletto era zona loro, credimi non si poteva mettere piede".