Nel pomeriggio di giovedì 23 marzo, i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 hanno fatto un sondaggio sul vincitore del programma. Stando alle ipotesi dei "vipponi" rimasti nella casa di Cinecittà, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi sarebbero i favoriti alla vittoria finale. Attualmente la concorrente venezuelana è in finale, mentre il fratello di Guendalina Tavassi è al televoto per arrivare alla puntata del 3 aprile.

Il sondaggio sul possibile vincitore

La finale del Grande Fratello Vip 7 è fissata per lunedì 3 aprile su Canale 5.

Nel pomeriggio del 23 marzo, gli autori hanno chiesto ai "vipponi" di effettuare un sondaggio sul vincitore del GF Vip.

Al momento del verdetto finale sono emersi in lizza per la vittoria i nomi di Oriana Marzoli e Edoardo Tavassi.

Nel sondaggio, Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Andrea Maestrelli e la stessa Oriana Marzoli hanno indicato Tavassi. Al contrario, il nome della concorrente venezuelana è stato menzionato da Milena Miconi, Alberto De Pisis, Luca Onestini e dallo stesso Edoardo Tavassi. Secondo Nikita Pelizon invece in lizza per vincere il Reality Show c'è Alberto De Pisis.

GFVip 7: i sondaggi indicano un testa a testa tra Nikita e Tavassi come 4° finalista

Lunedì 27 marzo, su Canale 5, andrà in onda la semifinale del Grande Fratello Vip 7.

Come annunciato da Alfonso Signorini il televoto avrà una doppia valenza: il concorrente più votato diventerà quarto finalista, mentre il meno votato dovrà abbandonare il programma.

Un sondaggio effettuato da alcuni utenti del web sul nome del quarto finalista ipotizza un testa a testa tra Nikita Pelizon e Edoardo Tavassi.

Poche chance in questo televoto per Luca Onestini, Alberto De Pisis, Milena Miconi e Andrea Maestrelli.

Oriana Marzoli ha già vinto un reality show

Per quanto riguarda la vittoria del Grande Fratello Vip 7, i sondaggi cambiano di ora in ora: anche perché è attualmente aperto un televoto per decretare il quarto finalista.

Oriana Marzoli ha partecipato anche ad altri reality show e in Cile ha anche vinto con alte percentuali: i telespettatori l'avevano votata con l'80% di preferenze. A quanto pare la concorrente sudamericana è riuscita a conquistare anche i telespettatori residenti in Italia, visto che è stata la prima concorrente ad arrivare in finale.

Nei giorni scorsi, la 31enne ha ricevuto alcune dediche firmate proprio dai fan italiani e iberici. A questo punto non è escluso che i fan possano votare fino alla fine per portare Oriana Marzoli a vincere il suo primo reality show in Italia: la giovane sui social può contare sul sostegno di numerosi "fandom".