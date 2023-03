Le trame della soap opera di origini turche Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova) continuano a lasciare con il fiato sospeso il pubblico italiano. Nei nuovi episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, Demir Yaman (Murat Ünalmış) farà del male a Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) accusandola di avere una relazione extraconiugale con Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). Dopo aver lasciato la moglie a terra con la testa sporca di sangue, il ricco imprenditore in stato di ebrezza la tradirà con una donna che incontrerà in un bar.

Spoiler turchi, Terra amara: Demir ferisce Zuleyha dopo aver ricevuto un video da Mujgan

Le anticipazioni su ciò che succederà nelle prossime puntate, raccontano che la dottoressa Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) dopo aver ripreso un incontro tra Zuleyha e Yilmaz farà avere il video incriminato a Demir in forma anonima. Quest’ultimo si infurierà immediatamente con la moglie, con la convinzione che abbia intrapreso una tresca clandestina con Akkaya. Dopo aver costretto Altun a salire nella sua automobile sotto lo sguardo della madre, Yaman la porterà nei pressi di un bosco di Cukurova ed esigerà sapere se l’ha tradito davvero con Yilmaz. La fanciulla sarà sincera con il marito, dicendogli di aver visto il suo ex fidanzato Akkaya per dirgli che lui voleva denunciarlo come assassino del defunto Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy).

Demir perderà completamente il controllo, visto che in preda alla rabbia farà partire dei colpi di pistola senza alcuna pietà: Zuleyha sarà priva di sensi e con la testa piena di sangue dopo essere stata ferita dal marito. A questo punto invece di fare ritorno alla tenuta, Yaman si metterà alla guida della sua vettura ed entrerà in un locale notturno: l’uomo d’affari finirà a letto con una prostituta, dopo essersi lasciato andare a un pianto disperato e aver bevuto qualche bicchiere di troppo.

Hunkar teme per la vita della nuora, Yaman ritorna alla tenuta senza Altun

Nel contempo Hunkar (Vahide Perçin) si preoccuperà a dismisura, poiché lei e il suo amato Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) non avranno alcuna traccia di Zuleyha e Demir.

Addirittura la signora Yaman avrà il timore che suo figlio possa aver messo fine all’esistenza di Altun, facendo rimanere orfani Adnan e Leyla.

Hunkar inoltre crederà che sua nuora non sia stata affatto infedele, e proprio per questo motivo non saprà in che modo comportarsi. Per concludere dopo essere rimasto fuori tutta la notte, Demir si farà finalmente vivo: l’uomo d’affari rimetterà piede alla villa e farà presente alla madre di non voler sentire più nominare Zuleyha.