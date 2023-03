I fan di Edoardo Donnamaria sono in apprensione a causa di una foto pubblicata dal papà: il giovane è stato immortalato in ospedale. Nella didascalia, Vincenzo Donnamaria ha spiegato che va tutto bene e lo scatto è stato autorizzato da Edoardo. A quanto pare il giovane dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip 7, è andato in ospedale per alcuni accertamenti medici.

Per chi non avesse seguito la puntata dello scorso giovedì, è bene fare un passo indietro: Edoardo Donnamaria è stato squalificato a causa dell'atteggiamento non in linea con le nuove regole del programma.

La foto che ha fatto preoccupare i fan di Edoardo

Domenica 12 marzo, sul profilo Twitter del papà di Edoardo Donnamaria è comparsa una foto in cui il figlio si trova steso su una lettiga. Vincenzo Donnamaria ha precisato che lo scatto è stato autorizzato dal figlio. Poi ha aggiunto: "Ha dato tutto fino al 90esimo, ma sta bene".

Dopo sei mesi di "reclusione" nella casa del Grande Fratello Vip 7, il giovane volto di Forum probabilmente si è recato in ospedale per alcuni accertamenti medici.

Numerosi messaggi di sostegno per Donnamaria

All'indirizzo di Edoardo Donnamaria sono arrivati moltissimi messaggi di sostegno.

Un utente ha affermato: "Amore mi manchi in quella casa". Un altro telespettatore del Reality Show si è chiesto cosa fosse accaduto. Un altro utente ha chiosato: "Questa foto mi spaventa, ma se il papà di Edoardo dice che va tutto bene mi fido". Tra i vari utenti, c'è chi ne ha approfittato per inviare un augurio di pronta guarigione a Donnamaria.

Un utente ha chiesto al papà di Edoardo di essere più chiaro sulle reali condizioni di salute del figlio.

Secondo un fan di Donnamaria, un crollo può starci dopo lo stress accumulato all'interno del Grande Fratello Vip 7.

GFvip 7, presunto retroscena sugli autori

Il giorno della squalifica di Edoardo Donnamaria, su Twitter l'utente "Agent Beast" ha riferito un presunto retroscena legato al dietro le quinte del programma.

Stando a quanto si apprende, alcuni autori sarebbero stati messi in discussioni: la psicologa da qualche settimana avrebbe lanciato dei segnali di "allarme" su due concorrenti, ma gli autori per portare avanti le dinamiche del gioco avrebbe ignorato il tutto.

I concorrenti arrivati al limite sembrerebbero essere proprio Daniele Dal Moro e Edoardo Donnamaria. In particolare, quest'ultimo prima di essere espulso dalla casa aveva più volte ribadito di essere arrivato al limite dal punto di vista fisico e mentale. Per questo motivo che l'ex concorrente potrebbe essersi recato in ospedale per una serie di accertamenti medici o semplicemente per un controllo di routine.