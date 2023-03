Al Paradiso delle signore 7 venerdì 24 marzo si concluderà una settimana molto ricca e le anticipazioni annunciano una puntata all'insegna delle emozioni. Sarà una giornata molto importante per Maria (Chiara Russo) con la presentazione dei suoi abiti da sposa, ma Umberto (Roberto Farnesi) avrà in mente un piano per rovinare l'evento. Ci saranno novità anche per Francesco (Christian Roberto) che vedendo Vito (Elia Tedesco) con una sconosciuta inizierà a sospettare che il contabile non sia in buona fede con Maria. Gloria (Lara Komar), invece, prenderà una drastica decisione annunciando che partirà per l'America, mentre Roberto (Filippo Scarafia) farà una proposta a Gemma (Gaia Bavaro) che potrebbe cambiare le loro vite.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 7: Francesco dubiterà della buona fede di Vito

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore 7 di venerdì 24 marzo raccontano che dopo Irene, anche Francesco noterà Vito in compagnia di una ragazza misteriosa, una situazione che lo farà riflettere sulla sincerità dell'uomo. Anche il figlio di Palma inizierà a mettere in dubbio la buona fede di Vito nei confronti di Maria per cui ha da sempre un debole. Sarà davvero sincero con lei? Il ragazzo vorrà vederci chiaro perché non vorrebbe mai vedere soffrire la signorina Puglisi che per lui è molto importante.

Anticipazioni puntata di venerdì 24 marzo: Umberto penserà di sabotare la sfilata

La puntata de Il Paradiso delle Signore 7 che sarà trasmessa venerdì 24 marzo vedrà protagonista anche Maria che sarà felice di avere Flora al suo fianco durante un evento così importante per lei come la presentazione dei suoi abiti da sposa.

La bella giornata, tuttavia, potrebbe essere rovinata dalla presenza di Umberto. Guarnieri, infatti, ha messo a punto un piano per rovinare la sfilata e la collezione inedita della signorina Puglisi e anche se non è ancora chiaro come agirà, probabilmente cercherà di sabotare l'evento in qualche modo.

Roberto farà una proposta a Gemma che potrebbe cambiare le loro vite

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore 7 di venerdì 24 marzo rivelano che dopo averci pensato bene Gloria annuncerà ufficialmente che partirà per l'America. La donna non se la sentirà più di vivere una situazione di clandestinità con Ezio, soprattutto perché l'uomo avrà intenzione di prendersi cura del figlio di Gemma come se fosse suo.

Le trame, però, non parlano di come reagirà il signor Colombo a questa drastica decisione e tutto potrebbe succedere. Infine, Roberto avrà un'idea e farà una proposta a Gemma che potrebbe potenzialmente cambiare le loro vite. Non si conoscono ancora i dettagli della proposta, ma non si esclude che possa riguardare il futuro di Gemma e del suo bambino.