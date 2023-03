Nel pomeriggio di domenica 19 marzo, Daniele Dal Moro ha avuto un botta e risposta con Gianmarco Onestini (fratello di Luca). Quest'ultimo ha sostenuto che fin quando il 32enne avrà determinati comportamenti sbagliati sarà sempre la "l'ultima scelta". Tutto è iniziato da un paio di occhiali da sole presi in prestito da Dal Moro a Luca Onestini: su Twitter, Daniele ha spiegato di averli presi in modo che Luca per cercare l'oggetto starà lontano da Oriana.

Gianmarco Onestini contro Daniele

Daniele al momento dalla squalifica dal Grande Fratello Vip 7 ha deciso di prendere in prestito gli occhiali di Luca Onestini a sua insaputa.

Durante la festa di Nikita Pelizon, Luca ha continuato a cercare i suoi occhiali da sole non capendo chi sia stato a prederli. Su Twitter, Daniele Dal Moro ha ironizzato: "Spoiler: Onestini ora sta distante da Bebè perché troppo impegnato a ritrovare i suoi occhiali".

Tra i vari commenti ricevuti dall'ex gieffino, è arrivata anche la stoccata di Gianmarco Onestini: "Contiua a comportarti così Daniele e sarai sempre l'ultima scelta...per chiunque". Anziché glissare, Daniele Dal Moro ha deciso di replicare al fratello di Luca Onestini: "Gianmarco era solo ironia". Successivamente ha aggiunto una frase ironica sul valore degli occhiali da sole dell'ex coinquilino: "Gli occhiali sono di plastica e valgono forse 10 euro.

Se mandi iban, forse ti faccio un bonifico". Infine l'imprenditore veneto ha utilizzato la frase pronunciata spessa da Oriana Marzoli: "Un beso cariño".

Il rapporto tra Daniele e Gianmarco Onestini

Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini si sono conosciuti al Grande Fratello Nip 16, dove erano entrambi concorrenti.

Successivamente le strade si sono divise: l'imprenditore veneto ha partecipato al Grande Fratello Vip 7, mentre Gianmarco ha preso parte ad altri Reality Show.

In occasione della seconda esperienza nella casa di Cinecittà Daniele si è ritrovato come coinquilino il fratello di Gianmarco. All'interno del programma si è parlato di una presunta rivalità tra Daniele e Luca Onestini, a causa del comportamento ambiguo di Oriana Marzoli. Tuttavia, quest'ultima ha sempre detto che Onestini per lei è un amico e nulla di più.

La reazione di alcuni utenti del web

Il botta e risposta tra Gianmarco Onestini e Daniele Dal Moro non è passato inosservato agli utenti di Twitter. Un fan ha ironizzato: "Daniele ti prego, ma sei impazzito?". Un altro telespettatore del reality show ha commentato: "Tu avrai rubato gli occhiali di Onestini, ma Oriana ha preso in prestito il tuo profulo e i tuoi vestiti". Un altro utente invece ha punzecchiato Gianmarco Onestini per la frecciatina velenosa: "Sei stato un po' cattivo, Daniele stava scherzando".