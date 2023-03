Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana dal 27 al 31 marzo saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori di Rai 3 assisteranno.

Dopo un lungo periodo di indecisione Viola sceglierà di riconciliarsi con Eugenio. Marina non vivrà dei momenti facili a causa della presenza sempre più ingombrante di Lara Martinelli nella vita di suo marito. Per Silvia invece la situazione economica del vulcano si farà sempre più difficile da gestire, tanto che la donna sarà tentata di accettare la proposta di Alberto Palladini e di entrare in società con lui.

Micaela invece continuerà a corteggiare Samuel senza sosta.

Paura per la salute di Irene

Dopo essere rimasta da sola con la nonna Marina, Irene resterà vittima di un incidente che creerà il panico in casa Ferri. L'incidente sarà causato da una disattenzione della donna, troppo presa da Lara e dalle sue perfide mosse per avvicinarsi a Roberto. Tutto ciò metterà in allarme Filippo e Serena, preoccupati sia per la loro bambina che per la crescente ossessione della Giordano nei confronti della ex compagna di suo marito.

Intanto Manuela, nonostante il suo primo successo universitario, non riuscirà a godersi a pieno la gioia del momento perché distratta da altri pensieri.

Sua sorella Micaela invece continuerà a circuire Samuel con la speranza che il giovane possa finalmente cedere alle sue pressanti avances, sarà Mariella a iniziare poi a nutrire i primi sospetti sulle sue reali intenzioni.

La difficile situazione del Vulcano

Nunzio e Samuel, ignari della reale difficoltà in cui versa il loro posto di lavoro, continueranno a svolgere il loro compito in cucina senza troppe preoccupazioni. Silvia invece, allarmata dalla situazione sempre più critica, comincerà a pensare che la soluzione per risolvere tutti i suoi problemi sia quella di accettare la proposta di Alberto Palladini e di entrare in società con lui.

Sarà Diego a farla riflettere e a fermarla, facendole aprire gli occhi su chi possa essere il vero responsabile delle recensioni negative contro il suo locale.

Marina e Roberto vivranno un nuovo momento di crisi che permetterà a Lara di riavvicinarsi a Ferri ma una telefonata del tutto inaspettata romperà nuovamente gli equilibri.

Ferri si "dichiarerà" nuovamente a sua moglie, promettendole di non farsi più influenzare dalla presenza di Martinelli nella sua vita, ma non tutto andrà secondo i suoi piani. Una nuova emergenza infatti, minaccerà nuovamente la loro fragilissima serenità.

Il mancato aiuto economico di Otello farà precipitare Silvia nello sconforto. La donna infatti comincerà ad avere difficoltà anche nella sfera privata.

Anche in casa Nicotera la situazione non sarà delle migliori, Eugenio sempre più deciso a scoprire le reali intenzioni di Viola, presserà la donna affinché si decida a prendere posizione. La donna dal canto suo continuerà a essere combattuta tra il suo legame con il magistrato e i nuovi sentimenti per Damiano.

Viola decide di dare una nuova possibilità a suo marito

Roberto e Lara vivranno un momento di grande paura che alimenterà la rabbia di Marina per la loro vicinanza: le manipolazioni di Lara infatti cominceranno a dare i propri frutti nonostante l'interferenza costante della moglie di Ferri.

Otello chiederà a Franco di aiutarlo a mettere a punto una vecchia moto. Viola deciderà di dare una nuova possibilità a suo marito e si preparerà a comunicare la notizia della sua riconciliazione con Eugenio a tutta la famiglia.

Renato infine comincerà ad avere degli strani comportamenti, che finiranno per insospettire Giulia.