Milena Miconi in confessionale ha spezzato una lancia a favore di Nikita Pelizon e ha criticato chi non ha seguito la sorpresa. Durante la semifinale del Grande Fratello Vip 7, l'atteggiamento di alcuni "vipponi" è finito sotto la lente d'ingradimento: la modella triestina ha ricevuto una sorpresa, ma alcuni suoi compagni d'avventura hanno abbandonato il salotto.

Che cos'è successo?

Nel corso della precedente puntata del Grande Fratello Vip 7, Nikita ha ricevuto una lettera dai suoi genitori con la quale ha sempre avuto un rapporto conflittuale.

Uscita dal confessionale, la modella ha ricevuto un abbraccio solamente da Milena.

Addirittura, alcuni compagni d'avventura hanno abbandonato il salotto per andare a mangiare. Tale atteggiamento ha mandato su tutte le furie Alfonso Signorini, che ha commentato in studio con le due opinioniste.

La riflessione di Milena sulla sorpresa di Nikita

Durante il daytime di mercoledì 29 marzo, gli autori hanno chiesto in confessionale a Milena Miconi cosa pensasse dell'atteggiamento dei "vipponi" sulla sorpresa di Nikita.

Senza peli sulla lingua l'attrice ha ammesso di non avere condiviso il gesto e ha spiegato che il problema non è tanto il fatto di non alzarsi, poiché se una persona non si sente di andare ad abbracciare un'altra non deve essere un obbligo. Secondo il suo punto di vista, il problema è un altro: "Tante persone se ne sono andate.

Non hanno condiviso un momento che poteva essere bello".

Milena: -“Non è il problema quello di non alzarsi o andare a fare un gesto che in quel momento non ti va, il problema è che tante persone non hanno condiviso un momento che poteva essere appunto un momento bello”



URLALO MILENA 👏🏻#gfvip #nikiters pic.twitter.com/0iRVTNc1YT — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 29, 2023

Poco dopo gli autori hanno fatto la stessa domanda alla protagonista della sorpresa.

Nikita ha confidato di essere rimasta spiazzata dal fatto che in casa si sia alzata solo Milena: "Questo senso di unione di cui si parlava...". La modella ha ribadito di essersi sentita dire più volte che vuole un clima "peace e love" ma poi è la prima a non volerlo, secondo lei, invece, i "vipponi" stavano parlando di loro stessi.

Il commento di alcuni utenti del web

Le riflessioni di Milena Miconi e Nikita Pelizon sono state oggetto di discussione su Twitter.

Un utente ha detto di essere dalla parte della modella: "Brava Milena, l'unica con un briciolo di empatia e sensibilità". Un altro utente ha affermato: "In finale sono rimaste le persone più vergognose di quest'edizione". Al contrario, un telespettatore del Reality Show ha ribadito che se avessero abbracciato Nikita sarebbero passati per falsi e incoerenti visto che non corre buon sangue.

In un cinguettio su Twitter anche George Ciupilan ha criticato l'atteggiamento dei "vipponi" dopo la proclamazione di Nikita come quinta finalista: secondo lui, è brutto vedere che nessuno si è alzato per un abbraccio dopo aver convissuto per sei mesi.