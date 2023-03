Il giorno seguente la 40esima puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda giovedì 9 marzo, Oriana Marzoli si è lasciata andare ad alcune riflessioni sul rapporto con Daniele Dal Moro. Nel corso di una chiacchierata con Milena Miconi e Alberto De Pisis si è detta convinta che l'imprenditore veneto non sarà mai felice al suo fianco, poiché hanno un modo completamente opposto di vivere una storia.

La riflessione di Oriana

Durante la puntata del 9 marzo c'è stato l'ennesimo faccia a faccia tra Daniele e Oriana: lui ha sostenuto di non tollerare più alcuni atteggiamenti di lei, mentre lei ha ribadito di volere più attenzioni in un rapporto.

Al risveglio, la concorrente venezuelana si è confrontata con Milena e Alberto ed è arrivata a una conclusione: "Sento che a Daniele non basto io a farlo felice". Inoltre ha sostenuto che come Dal Moro dice di essere stanco dopo sei mesi di "reclusione" nella casa del Grande Fratello Vip 7, anche gli altri concorrenti hanno i loro momenti di difficoltà. A tal proposito Oriana ha precisato di avere cercato tante volte di stare vicino a Daniele, ma sembra non essere servito a nulla.

I consigli di Alberto e Milena

Dopo aver ascoltato le riflessioni di Oriana sul rapporto con Daniele, Alberto ha ammesso di comprendere il suo punto di vista. Secondo lui, soprattutto all'inizio di una conoscenza, bisogna venirsi incontro.

Inoltre ritiene che non sia giusto che Dal Moro in ogni discussione dice di essere fatto in quel modo e di non volersi snaturare per piacere ad un'altra persona. Al contrario, Milena ha cercato di mettersi nei panni di entrambi i coinquilini.

Infine sia Alberto sia Milena hanno consigliato Oriana Marzoli di prendere le distanze da Daniele Dal Moro in questo momento, perché il nervosismo dell'imprenditore non fa altro che creare ulteriori discussioni.

Daniele Dal Moro potrebbe abbandonare il gioco

Nel frattempo, questi potrebbero essere gli ultimi giorni di Daniele Dal Moro all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7. Al termine del giro di nomination, l'imprenditore veneto è finito al televoto eliminatorio insieme a Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli e Giaele De Donà.

Alfonso Signorini ha specificato che si tratta di un televoto a scopo eliminatorio, quindi il concorrente meno votato dovrà abbandonare il gioco. Daniele potrebbe essere ricevere un provvedimento disciplinare: nel post-puntata del 9 marzo, il 32enne si è lasciato scappare una serie di parolacce nei confronti di Oriana per via di un'accesa discussione. A causa della nuova linea autoriale, Daniele Dal Moro potrebbe essere squalificato come accaduto con Edoardo Donnamaria.