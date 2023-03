Mercoledì 8 marzo 2023 Antonella Fiordelisi ha deciso di confidarsi con Oriana Marzoli e Micol Incorvaia sul suo rapporto con Edoardo Donnamaria al GF Vip 7. L'ex schermitrice salernitana ha spiegato alle coinquiline il motivo per cui l'incompatibilità caratteriale con il volto di Forum potrebbe essere un ostacolo per una possibile relazione serena, anche fuori dalla casa. Marzoli ha poi espresso la sua spiegando che le discussioni tra i due sarebbero soltanto legate al clima di apprensione del reality show di Canale 5. Infine, è intervenuta Micol che ha consigliato ad Antonella di prendere più alla leggera alcuni momenti di tensione per riuscire ad andare d'accordo.

Fiordelisi si confronta con Oriana e Micol su Donnamaria

"Ha il carattere incompatibile con il mio" ha esordito così Antonella Fiordelisi, esprimendo il suo dubbio sul rapporto con Edoardo Donnamaria fuori dal GF Vip 7. "Secondo me litigate perché siete qua, non per altro" ha poi affermato Oriana Marzoli, esprimendo la sua opinione su i due inquilini. "Lui sorride sempre e scherza. Anche questa è una cosa carina" ha inoltre aggiunto l'influencer venezuelana. Infine, Micol Incorvaia ha espresso la sua opinione, dando qualche consiglio a Fiordelisi su Donnamaria: "Se tu riesci ad alleggerire un momento di tensione, ci si passa sopra. Bisogna soltanto trovare un punto d'incontro".

I commenti dei telespettatori del GF Vip 7 sui social

A quel punto, diversi telespettatori del Grande Fratello Vip 7 su Twitter hanno commentato il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: "Faccio veramente fatica a vedere i video tra Donnamaria e Antonella. A me sembra platealmente una relazione tossica che sta sfociando in qualcosa di seriamente pericoloso" ha scritto qualcuno sui social.

Faccio veramente fatica a vedere i video tra Donnamaria e Antonella. A me sembra platealmente una relazione tossica che sta sfociando in qualcosa di seriamente pericoloso #gfvip — Marta. (@martalaffi) March 3, 2023

Dai che dopo la clip e gli applausi stasera Antonella orna a dormire con Edo! Per carità mia vista una storia così tossica! Loro vivono per il gioco e si comportano per il gioco! 🤢🤢🤢🤢#gfvip #fiorde #donnalisi — Ana (@Ana__15) March 6, 2023

“Dai che dopo la clip e gli applausi stasera Antonella torna a dormire con Edo!

Per carità mia vista una storia così tossica! Loro vivono per il gioco e si comportano per il gioco" ha infine cinguettato qualcun altro.

Antonella Fiordelisi fa pace con Donnamaria

Ieri mattina, Edoardo Donnamaria si è proposto di preparare la colazione agli altri gieffini, lasciando per ultima Antonella Fiordelisi. L'ex schermitrice campana classe 1998 però non ha preso affatto bene il gesto, chiedendo spiegazioni al suo compagno d’avventura così: "Potevi farlo prima, il panino". A quel punto, Donnamaria ha rimproverato Fiordelisi, spiegando che aveva lasciato per ultimo il suo panino, perché aveva intenzione di mangiarlo con lei. L'influencer classe 1994 ha infine chiesto scusa al volto di Forum, affermando di aver frainteso le sue intenzioni. I due inquilini hanno deciso di mettere da parte le loro divergenze per continuare a convivere pacificamente nella casa del Grande Fratello Vip 7.