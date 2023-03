Sono passati pochi giorni da quando Daniele è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per un atteggiamento troppo aggressivo nei confronti di Oriana. A differenza di Donnamaria, Dal Moro è stato mandato via durante la settimana con un provvedimento immediatamente esecutivo senza poter spiegare il suo comportamento e senza poter salutare i suoi compagni: questa mossa degli autori ha indispettito molto Daniele, che ora sui social network promette ai fan che racconterà tutta la sua verità su questa vicenda.

Aggiornamenti sul protagonista del Grande Fratello Vip

Continuano gli attacchi dei concorrenti agli autori del Grande Fratello Vip: dopo Luca, anche Daniele ha deciso di criticare chi lavora per il programma di Canale 5, sottolineando una sorta di preferenza che avrebbero avuto nei confronti di altri vipponi.

Quando ha ripreso possesso dei suoi profili social dopo la squalifica, Dal Moro ha scelto di comunicare direttamente con i fan: è alle persone che lo seguono sul web, infatti, che il veneto ha fatto una promessa che potrebbe non fare affatto piacere agli addetti ai lavori.

Nell'anticipare che il 20 marzo non sarà né in studio né in collegamento, l'ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato: "Potevo mandare solo un contributo video, come Edoardo".

"A differenza sua, però, io sono stato prelevato come un latitante in settimana. Per questo mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi contenuto", ha proseguito il giovane nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando a poche ore dalla puntata.

La promessa al pubblico del Grande Fratello Vip

"Non mi faccio strumentalizzare", ha detto ancora Daniele in una Instagram Stories che è diventata virale nel giro di poche ore.

Il concorrente è andato contro gli autori del Grande Fratello Vip, ma anche contro il programma in sé perché ha affermato: "Adesso ho le mani legate per motivi contrattuali, ma a tempo debito racconterà tutta la verità sul GF di figli e figliastri".

Dal Moro, dunque, non ha digerito il diverso trattamento che ha ricevuto rispetto ad Edoardo, anche lui squalificato dal gioco ma durante una puntata in prima serata e quindi con l'opportunità di potersi difendere e spiegare il suo comportamento.

All'interno della casa, intanto, continuano a parlare di Daniele e si dicono tutti dalla sua parte: ogni volta che qualche vippone commenta l'espulsione del veneto, però, la regia censura la discussione spostando l'inquadratura su un'altra zona dell'abitazione.

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip

Anche se Daniele non interverrà nella puntata del Grande Fratello Vip del 20 marzo, si sa già che si parlerà tanto di lui e del perché sia stato squalificato.

Le anticipazioni che stanno circolando sulla diretta di questa sera, infatti, fanno sapere che l'espulsione di Dal Moro sarà l'argomento più importante e per questo quello al quale sarà dedicato più tempo.

A causa delle nuove regole che Mediaset ha imposto al reality-show, nessun concorrente "cacciato" può partecipare agli appuntamenti in prima serata: anche Edoardo Donnamaria non è mai entrato in studio dopo essere stato mandato via dagli addetti ai lavori.

Prima del cambio di regolamento, altri vipponi di questa edizione hanno presenziato a quasi tutte le puntate nonostante fossero stati squalificati: è il caso di Giovanni Ciacci ma soprattutto di Ginevra Lamborghini, protagonista del format per tantissime settimane grazie alla "liason" con Antonino Spinalbese.

Sempre stasera, poi, sarà eletto il terzo finalista della settima edizione del GF Vip: il più votato tra Nikita, Antonella, Milena e Giaele raggiungerà Oriana e Micol nel cast della finalissima del 3 aprile.