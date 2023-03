A Uomini e donne la scorsa settimana Federico ha scelto Carola e ha lasciato lo studio con lei: la puntata dedicata alla decisione del tronista romano, infatti, è andata in onda giovedì scorso, ma sul web ancora si parla della "conseguenze" che ha avuto sulle vite di tutti i suoi protagonisti.

Alice, in particolare, è appena riapparsa sui social network con un post di ringraziamento per tutte le persone che le sono state accanto durante il percorso nel dating-show.

Le prime parole della protagonista di Uomini e Donne

La scelta di Federico era attesissima e quando è stata trasmessa su Canale 5 ha regalato a Uomini e Donne ottimi ascolti.

Per una ragazza che ha gioito per il lieto fine che ha avuto, però, ce ne è un'altra che è stata rifiutata ad un passo dal sogno: Alice si è sentita dire di "no" dopo un corteggiamento durato sei mesi. La giovane Barisciani non è riuscita a trattenere la commozione quando Nicotera le ha comunicato che le stava preferendo Carola ma, come ha sempre fatto, anche in quell'occasione è stata composta ed è uscita dallo studio senza offendere nessuno.

Questo lunedì 20 marzo la giovane è tornata sui social network è l'ha fatto con un post che ha raccolto migliaia di "like" in poche ore: i fan, infatti, continuano a sostenere la ragazza e sperano che il suo futuro possa essere ancora nel cast del dating-show ma stavolta nel ruolo di tronista.

Lo sfogo dopo l'addio a Uomini e Donne

"Sono passati pochi giorni dalla fine di un percorso ed è emozionante pensare a questi mesi che, tra alti e bassi, mi hanno regalato forti emozioni", inizia così il messaggio col quale Alice è riapparsa su Instagram dopo un silenzio durato quasi una settimana.

Senza mai scendere nei particolari della conoscenza che ha fatto e di come Federico le abbia preferito Carola, l'ormai ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha aggiunto: "Ci sarebbero tante cose da dire, ma mi limito a ringraziare di nuovo chi mi è stato vicino.

Grazie a chi ha condiviso come me risate e dispiaceri e mi ha fatto sentire compresa".

"Grazie a chi non mi ha fatto mai sentire sbagliata. Io sono semplicemente Alice e va benissimo così", termina così lo sfogo che Barisciani ha avuto sul web dopo il no del tronista che ha frequentato per quasi mezzo anno davanti alle telecamere di Canale 5.

Anticipazioni sulla tronista di Uomini e Donne

Alice, dunque, non ha speso neppure una parola per Federico e per la scelta che ha fatto dopo sei mesi di esterne, dubbi e ripensamenti. La corteggiatrice, però, non ha neanche chiarito quale sarà il suo futuro televisivo ora che la frequentazione con Nicotera è finita.

I fan di Uomini e Donne, infatti, ricordano bene che Maria De Filippi ha offerto un lavoro a Barisciani dopo aver saputo che era stata licenziata a causa delle tante assenze fatte per partecipare al suo dating-show. La giovane, infatti, presto potrebbe entrare a far parte della redazione del programma al quale ha partecipato per tanto tempo nella speranza di trovare l'amore.

Molti spettatori, però, si augurano ad Alice venga data un'altra possibilità: così come è capitato a tanti altri corteggiatori rifiutati, la ragazza potrebbe essere scelta come tronista della prossima edizione.