Marco Salvati, capo progetto di Ciao Darwin, è stato ospite del programma Casa Pipol, rilasciando un importante novità. Salvati ha spiegato che nella prossima edizione, tramite sue testuali parole: "Introduciamo un settore di pubblico Arcobaleno". l'autore televisivo ha inoltre raccontato che Bonolis avrebbe acconsentito all'introduzione di questa novità in Ciao Darwin 2023. Ha poi spiegato spiegato più approfonditamente il perché dell'idea di un simile settore. Tale scelta sarebbe stata presa per adeguarsi ai tempi di oggi, ma anche perché, sempre a detta di Salvati, gli spettatori avrebbero a volte difficoltà nell'essere loro stessi.

Insomma, un'idea pensata per il pubblico in studio, affinché possano avere maggiore libertà. La notizia ha tuttavia generato polemiche sui social.

Piovono critiche sui social per l'introduzione del settore Arcobaleno

Marco Salvati ha spiegato che lui e il resto dello staff di Ciao Darwin siano arrivati in ritardo a introdurre una simile novità, ma che sia anche vero che lo show va in onda solo ogni quattro anni. E proprio prendendo il riferimento temporale, l'autore televisivo ha scherzosamente paragonato Ciao Darwin alle Olimpiadi. Il capo progetto ha inoltre aggiunto che grazie al settore Arcobaleno, ad esempio, una donna potrà tranquillamente apprezzare e applaudire il bel fisico di un'altra donna se vorrà.

La scelta ha tuttavia generato polemiche sui social. Su Twitter per esempio, c'è stato qualcuno che ha detto: "Certo, perché fare parte della comunità LGBTQ+ significa in automatico non appartenere a un identità di genere/sesso biologico. Pier Silvio, invece di preoccuparti del GFVIP o del cast dell'Isola, penso che dovresti preoccuparti maggiormente di questi messaggi".

Qualcun altro invece: "Inclusività? Siete più vergognosi di loro".

Le categorie che potrebbero apparire a Ciao Darwin 2023

A dare qualche anticipazione sulle categorie che si andranno a sfidare nel corso di Ciao Darwin 2023 è stato il Giornale di Sicilia. Secondo il quotidiano lo staff dello show è alla ricerca di persone con gente con le seguenti caratteristiche: mamme over 40, amanti dei videogames, cantanti neomelodici, amanti dell'occulto, persone appassionate di cucina e che amano mangiare, traditi in amore ecc.

. Al momento non è dato sapere con esattezza se queste saranno le reali categorie che il pubblico vedrà gareggiare da casa, né tantomeno se lo staff di Ciao Darwin 2023 ha in mente di inserirne altre che al momento non si conoscono. Si ricorda come Mediaset ha deciso di rinviare Ciao Darwin 2023 al prossimo autunno. Lo show sarebbe dovuto andare in onda nel corso della primavera. Attualmente non è dato sapere il reale motivo di tale decisione; secondo alcuni rumor online sembra che Canale 5 abbia intenzione di mandare in onda il celebre show condotto da Paolo Bonolis in un periodo un po' più ostico.