Il Paradiso delle Signore 7 prosegue con nuovi colpi di scena e le anticipazioni della puntata che andrà in onda su Rai 1 giovedì 16 marzo spiegano che, in primo piano, ci sarà un ritorno di interesse di Marcello per Ludovica. Barbieri chiederà notizie a Flora ma la donna non gli dirà niente di rilevante e per questo proseguirà da solo le sue indagini. Nel frattempo, Irene sarà costretta ad ammettere con Maria di avere una relazione con Alfredo, mentre Don Saverio capirà che non è giusto ostacolare i sogni di sua nipote. Vittorio, invece, sarà entusiasta delle idee di Matilde per rilanciare il marchio, ignaro del fatto che la donna gli abbia nascosto i progetti di Tancredi.

I riflettori saranno puntati anche su Gemma che parlerà con una donna che le chiarirà le idee sul futuro del suo bambino.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Gemma prenderà una decisione per suo figlio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di giovedì 16 marzo raccontano che, per la signorina Zanatta, sarà un giorno importante. Infatti, Gemma incontrerà per caso la madre di un bambino 'senza padre' e questo la aiuterà a prendere una decisione importante sul futuro di suo figlio. Per la figlia di Veronica sarà un momento difficile, ma alla fine prenderà la decisione che le sembrerà la più giusta perché, dopo quell'incontro, sentirà di avere le idee chiare.

Anticipazioni puntata di giovedì 16 marzo: Clara otterrà il sostegno di Don Saverio

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di giovedì 16 marzo vedrà protagonista anche Marcello che sarà sempre più incuriosito dal comportamento scostante di Ludovica nei suoi confronti. A questo proposito, cercherà informazioni sulla sua ex fidanzata e chiederà notizie a Flora ma la donna preferirà non sbilanciarsi troppo.

Marcello si renderà conto che non sarà facile scoprire la verità su Ludovica ma non si arrenderà e continuerà la sua indagine senza l'aiuto di nessuno.

Inoltre, ci saranno buone notizie per Clara perché Don Saverio capirà l'importanza di supportare sua nipote nella sua passione per le biciclette. Il parroco si renderà conto che non è solo un passatempo per la ragazza ma una vera e propria passione che deve essere coltivata e incoraggiata e deciderà di fare tutto il possibile per aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi.

Vittorio entusiasta del lavoro di Matilde

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di giovedì, 16 marzo, rivelano che Maria riuscirà a mettere Irene alle strette, costringendola a confessare la sua relazione con Alfredo. Convinta dalla sua amica, alla fine, la ragazza deciderà di aprire il suo cuore, vincendo l'orgoglio. Ci saranno novità anche per Vittorio che sarà sempre più entusiasta di Matilde e penserà a un futuro professionale insieme a lei. Conti proporrà alla signora Frigerio di lanciare il marchio Paradiso su scala internazionale, convinto che insieme potranno raggiungere grandi risultati. Tuttavia, il dottor Conti continuerà ad ignorare cosa la Frigerio stia tramando alle sue spalle.