Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 raccontano cosa accadrà nella puntata che andrà in onda giovedì 23 marzo. Le emozioni saranno molte per i protagonisti, a partire da Gloria (Lara Komar) e Veronica (Valentina Bartolo). Le due donne si ritroveranno insieme alla cerimonia di inaugurazione della nuova azienda di Colombo e la signora Moeau confiderà ad Armando (Pietro Genuardi) di aver bisogno di un cambiamento. Nel frattempo Flora accetterà la proposta di Maria (Chiara Russo) e rimanderà il suo addio aiutando la sarta per l'ultima volta.

Roberto (Filippo Scarafia) sarà in difficoltà con il progetto del locale con Mario (Piero Cardano). Per il pubblicitario, inoltre, vedere Gemma (Gaia Bavaro) sfilare in abito da sposa sarà illuminante.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Armando ascolterà lo sfogo di Gloria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di giovedì 23 marzo raccontano che per Gloria non sarà affatto un buon momento. Il sogno di vivere la sua storia d'amore con Ezio (Massimo Poggio) alla luce del sole sembrerà ormai svanito e confiderà ad Armando che sta pensando a un cambiamento drastico nella sua vita. Per la donna non sarà un giorno facile, soprattutto perché sia Gloria che Veronica presenzieranno all'inaugurazione della nuova azienda del signor Colombo e continuare a fingere dopo la notte trascorsa con suo marito la farà soffrire molto.

Anticipazioni puntata di giovedì 23 marzo: Maria convincerà Flora ad aiutarla per un'ultima volta

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che sarà trasmessa su Rai 1 giovedì 23 marzo vedrà protagonista anche Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), che proverà a incoraggiare il suo staff a non mollare, nonostante non sia un periodo positivo per l'azienda.

La nuova concorrenza e il licenziamento di Flora Ravasi (Lucrezia Massari) non permetteranno alle Veneri e ai collaboratori di Vittorio di guardare al futuro con fiducia, ma come sempre l'ottimismo del direttore coinvolgerà tutti e proverà a cambiare le cose. In particolare anche se Maria sarà delusa da Flora, proverà a convincerla ad aiutarla almeno per l'ultima volta prima di andare via e la stilista accetterà la proposta della sarta.

Gemma in abito da sposa farà venire un'idea a Roberto Landi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di giovedì 23 marzo rivelano che in primo piano ci sarà anche Roberto Landi, che riceverà un aggiornamento che metterà un freno al suo progetto per la realizzazione del sogno di aprire un locale con Mario e sarà abbastanza deluso. Il pubblicitario tuttavia, vedendo Gemma vestita da sposa per la sfilata, avrà un'idea improvvisa.