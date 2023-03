Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 7, per ciò che riguarda le puntate dal 13 al 17 marzo, anticipano che Matilde sarà ancora indecisa se stare dalla parte del marito e del commendatore oppure schierarsi dal fronte del direttore. Per cercare di salvare le finanze della boutique, inoltre, Frigerio cercherà di esportare all'estero la collezione sposa ma, non riuscendoci, chiederà aiuto a Umberto in tal senso. Vittorio, ignaro di cosa sia a conoscenza Matilde, immaginerà che in futuro la donna possa aiutarlo a rendere internazionale il marchio del Paradiso.

Frigerio deciderà di stare dalla parte di Conti, quindi confesserà a quest'ultimo cos'hanno in serbo Tancredi e Umberto. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, Vittorio potrebbe affrontare Di Sant'Erasmo una volta venuto a conoscenza di cosa sta tramando.

Matilde confesserà a Vittorio cos'hanno in serbo Umberto e Tancredi

Ne Il Paradiso delle Signore 7, l'alleanza tra Tancredi e Umberto si sta rivelando potenzialmente pericolosa per le sorti della boutique meneghina. Forse spinto da un desiderio di rivalsa figlio, oltre che di una mera vendetta verso Adelaide, della voglia di annientare ciò che una volta guidava, Guarnieri sembrerebbe voler creare un atelier di moda a Palazzo Andreani allo scopo di distruggere finanziariamente il suo ex Paradiso delle Signore.

Grazie al supporto di Ferdinando e Tancredi, il commendatore parrebbe essere a un passo da tale realizzazione, ma a mancare all'appello tra i suoi alleati ci sarebbe la fidanzata Flora, la quale potrebbe non assecondare i piani del banchiere.

A stravolgere totalmente le carte in tavola, come anticipato, ci penserà Matilde che rivelerà a Vittorio i sordidi piani di Tancredi e Umberto.

Vittorio potrebbe affrontare Tancredi dopo aver scoperto cosa sta tramando

La confessione di Frigerio a Conti potrebbe aprire la strada a diversi scenari come proseguo di trama, ma tutte le ipotesi dovranno necessariamente passare da una decisione: fingere di far finta di non sapere nulla oppure affrontare di petto la faccenda.

Qualora Vittorio optasse per la seconda opzione potrebbe decidere di affrontare a muso duro Tancredi dopo aver scoperto cosa l'avvocato e l'ex socio Umberto stanno tramando ai danni dell'atelier.

Ciò porterebbe probabilmente la notizia della nascita della nuova boutique sulla bocca di tutti e, a quel punto, il personaggio di Flora su tutti dovrebbe affrettarsi a decidere se schierarsi o no dalla parte del banchiere.