L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore nella settimana 27-31 marzo 2023 promette grandi colpi di scena e sorprese.

Spazio in primis alle vicende di Gemma, la quale si ritroverà a prendere in considerazione la proposta di matrimonio che le verrà fatta da Roberto Landi, nonostante il suo forte sentimento nei confronti di Marco.

Intanto Marcello, verrà a conoscenza di una rivelazione che è stata fatta dalla contessa in pubblico, tale da fargli perdere le staffe.

Gemma ama ancora Marco: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 31 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 31 marzo 2023 rivelano che ci sarà spazio per la proposta di matrimonio di Roberto a Gemma, che finirà per spiazzarla.

Landi non è l'uomo dei sogni della giovane venere che, in realtà, non ha mai dimenticato del tutto il suo vero amore: trattasi di Marco Di Sant'Erasmo.

Sebbene sia passato un po' di tempo dalla fine della loro relazione e nonostante la storia d'amore che vede coinvolto Marco con Stefania, la giovane venere non ha mai dimenticato del tutto quello che hanno vissuto assieme.

Sta di fatto che, in questo momento della sua vita, Marco appare lontanissimo: per Gemma, infatti, non vi sono affatto delle chance in merito ad un possibile ritorno di fiamma col nipote della contessa Adelaide.

Gemma dice sì a Roberto Landi: anticipazioni Il Paradiso al 31 marzo

Per questo motivo, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore che saranno trasmesse fino al 31 marzo su Rai 1, Gemma deciderà di accettare la proposta di nozze che le è stata fatta da Roberto.

La venere, quindi, dirà "sì" al matrimonio con il suo amico, ma ben presto la situazione finirà per complicarsi ulteriormente.

Il motivo? Veronica si schiererà contro queste nozze: la reazione della donna sarà decisamente negativa e al momento non si sa se questa sua durissima presa di posizione sia legata ad una intima convinzione oppure se è solo una esplosione d'ira, legata anche al difficile momento che sta vivendo.

Sì, perché Veronica dopo aver indagato sul conto del suo compagno Ezio, scoprirà che l'uomo ha riallacciato i rapporti con la sua ex Gloria, al punto che i due sono diventati amanti in gran segreto.

Marcello furioso con Adelaide: anticipazioni Il Paradiso al 31 marzo

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 dal 27 al 31 marzo 2023, rivelano che Ludovica confesserà a Marcello di essere a conoscenza della sua relazione con la contessa.

Un duro colpo per il giovane Barbieri dato che, lui e Adelaide, si erano promessi di non svelare in giro questa notizia e quindi di mantenere un certo riserbo.

Di conseguenza, dopo aver scoperto che la contessa ha svelato la verità a Ludovica, il giovane Marcello non la prenderà per niente bene e finirà per perdere le staffe contro la donna, la quale si ritroverà a dover "faticare" per cercare di placarlo e riconquistare così la sua fiducia.

Spazio anche alle vicende di Vittorio Conti: gli spoiler delle prossime puntate di questa settima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che l'uomo si ritroverà a dove affrontare i feedback negativi ottenuti dalla nuova collezione di abiti del Paradiso, che portano la firma di Maria.

Vittorio affronta il 'flop' di Maria: anticipazioni Il Paradiso al 31 marzo

I vestiti nuziali che sono stati disegnati e creati dalla giovane stilista non hanno entusiasmato più di tanto i clienti del grande magazzino milanese e tale situazione finirà per creare un po' di caos.

Tuttavia, data già la delicata situazione che stanno affrontando, Vittorio deciderà di non demordere e di non lasciarsi scoraggiare da questi pareri negativi, motivo per il quale metterà a punto una nuova idea che possa permettergli di rilanciare al meglio la nuova collezione di abiti da sposa.

L'idea di Conti si rivelerà vincente per il bene del grande magazzino oppure il "flop" di Maria verrà confermato? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane di messa in onda della soap.