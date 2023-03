Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Terra Amara, giunta alla seconda stagione. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 2 all'8 aprile 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla volontà di Behice di trasferirsi, sulla preoccupazione di Saniye per Gaffur, sui problemi di Demir con l'azienda, sul trasferimento di Yilmaz e Mujgan vicino alla tenuta Yaman, sulla relazione fra Sermin e Hatip.

Saniye si preoccupa per Gaffur

Le anticipazioni di Terra amara ci segnalano che Behice tenterà di convincere Fekeli a far trasferire tutta la famiglia in un altro quartiere per il bene di Mujgan. Hunkar interromperà la loro conversazione, sorprendendo Fekeli per la sua tranquillità. Zuleyha confiderà i suoi problemi all'amico Sabahattin, mentre Yilmaz e la moglie inizieranno a pianificare la loro vita in attesa della nascita del loro bambino. Saniye si convincerà che Gaffur sia triste per avere perso il suo posto di lavoro, senza sapere che l'uomo, in realtà, è triste a causa del debito che deve restituire. Per questo motivo, l'uomo venderà tutti gli ori che posseggono in casa. Demir cenerà con i nuovi soci, venendo a sapere che Yilmaz ha venduto tutte le sue quote agli investitori tedeschi.

Ritornato a casa, l'uomo si confiderà con Zuleyha, facendo ingelosire Hunkar. Fekeli e Mujgan saranno molto felici per la scelta di Yilmaz, senza sapere che, in realtà, l'uomo ha teso una trappola a Demir. Quest'ultimo scoprirà l'inganno, si arrabbierà e si recherà al cotonificio dove Fekeli lo manderà via usando le manieri forti.

Nonostante ciò, Demir incontrerà Yilmaz e gli giurerà vendetta.

Zuleyha soffre per Yilmaz

Saniye scoprirà casualmente i piani di Sermin e del suo protettore, Hatip. Dopo aver raccontato tutto a Hunkar, Saniye scoprirà di essere stata derubata in casa. Gaffur accuserà Cetin del furto, si recherà al cotonificio per accusarlo e screditare Yilmaz.

Convinto che non sia vero, quest'ultimo riporterà Gaffur alla villa e minaccerà Hunkar di non tollerare più calunnie ai suoi dipendenti. Per far fronte all'aumento di capitale richiesto dai nuovi soci, Demir deciderà di vendere alcuni dei suoi beni. In questo modo, scoprirà che la madre ha venduto e ricomprato da Fekeli i loro terreni allo stesso prezzo perché un tempo avevano una relazione. Yilmaz scoprirà l'accordo fra Hunkar e Fekeli e si arrabbierà con quest'ultimo, decidendo di trasferirsi con Mujgan nella casa di Sermin alla tenuta. Lì, aprirà un varco nel muro che divide la sua proprietà con quella degli Yaman.

Zuleyha porterà a Mujgan un piatto tipico come dono di benvenuto, ricevendo in cambio il piatto preferito da Yilmaz.

Demir rinuncerà a vendere le proprietà di famiglia, trovandosi costretto a vendere le sue quote e rinunciare al suo sogno di diventare un imprenditore internazionale. Zuleyha assisterà in lacrime ad una cena organizzata da Yilmaz e Mujgan nel loro giardino a cui parteciperanno Sabahattin e Julide. Hunkar suggerirà a Naciye di denunciare Sermin e Hatip per adulterio. La coppia verrà colta in fragrante e arrestata in attesa di giudizio.