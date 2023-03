Prosegue con Il Paradiso delle Signore 7 l'appuntamento su Rai 1 e le anticipazioni della puntata di mercoledì 5 aprile annunciano che a casa Colombo, Ezio (Massimo Poggio) e Veronica (Valentina Bartolo) decideranno di non parlare con Gemma (Gaia Bartolo) della fine della storia tra Marco (Moisé Curia) e Stefania (Grace Ambrose), ma alla fine la ragazza verrà comunque a saperlo. Per Alfredo (Gabriele Anagni), invece, ci sarà una novità positiva perché Irene (Francesca Del Fa) lo inviterà a cena con i suoi e questo farà ben sperare per le future nozze, mentre Vito (Elia Tedesco) farà qualsiasi cosa per riconciliarsi con Maria (Chiara Russo), iniziando dal chiedere scusa a Francesco (Christian Roberto).

I riflettori saranno puntati anche su Matilde (Chiara Baschetti) e sul suo dispiacere per non essere stata interpellata da Vittorio (Alessandro Tersigni) per la scelta del collaboratore.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Gemma apprenderà che Stefania e Marco si sono lasciati

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 5 aprile raccontano che venire a sapere della fine della storia d'amore tra Marco e Stefania farà preoccupare Ezio e Veronica. I due preferiranno non parlare con Gemma di quanto hanno appreso, perché temeranno che la ragazza possa essere turbata dalla notizia e rimettere in discussione le nozze con Roberto, proprio nel momento in cui sembrava aver trovato un po' di serenità.

Gemma, tuttavia, verrà ugualmente a conoscenza della rottura tra il suo ex fidanzato e Stefania Colombo.

Anticipazioni puntata di mercoledì 5 aprile: Vito chiederà scusa a Francesco

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda mercoledì 5 aprile vedrà tra i protagonisti anche Alfredo e Irene. Le trame non rivelano se la ragazza accetterà la proposta di matrimonio del suo fidanzato, ma visto che lo inviterà a cena con la sua famiglia è probabile che per la venere bionda ci sia l'intenzione di arrivare all'altare con il magazziniere.

Le novità riguarderanno anche Vito che pur di riconquistare la fiducia di Maria chiederà scusa a Francesco mostrandosi sinceramente pentito.

Matilde delusa per essere stata esclusa da Vittorio Conti

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nella puntata di mercoledì 5 aprile i riflettori saranno puntati anche su Matilde.

La collaborazione tra Ezio e Vittorio inizierà a prendere forma, ma per la moglie di Tancredi non sarà facile fare i conti con la realtà e con il cambiamento di Conti nei suoi confronti. Matilde, infatti, non potrà fare a meno di pensare che il direttore del Paradiso ha preferito decidere di svincolarsi dalla ditta Palmieri senza neanche consultarla.