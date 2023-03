Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play infinity. Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore rivelano che la colpa del finto attentato subito da Robert ricadrà su Ariane, grazie al subdolo piano ideato da Christoph. Kalenberg, quindi, verrà arrestata per l'attentato al partner, così quest'ultimo inizierà a temere seriamente che la dark lady abbia realmente tentato di togliergli la vita. Ariane scoprirà che Robert non si fida più di lei come prima, quindi deciderà di trasferirsi altrove. Gerry chiederà a Shirin di sposarlo e l'inserviente accetterà di buon grado, così Erik ricoprirà le vesti di vice-padre di Richter per chiedere la mano della domestica al signor Ceylan.

Portata a compimento anche tale tradizione della famiglia Richter, Shirin e Gerry potranno convolare felicemente a nozze.

Ariane lascerà l'appartamento condiviso con Robert dopo aver scoperto che il fidanzato non si fida più di lei

Le anticipazioni bavaresi di Sturm der Liebe raccontano che Robert sarà vittima di un finto attentato, durante il quale però resterà ferito da un colpo d'arma da fuoco sferrato involontariamente dal sicario assoldato da Christoph.

Il giovane albergatore verrà trovato prima di coscienza da Cornelia e, poco dopo, trasportato d'urgenza in clinica. Scongiurato il peggio grazie alla ferita lieve riscontrata, Robert inizierà a temere che dietro l'attentato ci sia Ariane.

Ad avvalorare tale tesi del figlio di Werner ci penserà indirettamente la polizia, la quale arresterà Kalenberg per aver provato a uccidere Robert.

In realtà dietro il finto attentato c'è Christoph, con quest'ultimo che riuscire a fare in modo di architettare il tutto facendo ricadere la colpa proprio su Ariane, in modo che sia lui che Werner possano finalmente sbarazzarsi dell'ingombrante presenza della dark lady.

Kalenberg, al contempo, non ci metterà molto a comprendere che Robert non si fida più di lei come un tempo, quindi deciderà di lasciare l'appartamento condiviso con l'albergatore e trasferirsi altrove.

Shirin e Gerry si sposeranno

Dopo aver riacquistato la vista grazie a un trapianto di cornea artificiale, Gerry chiederà a Shirin di sposarlo.

Ceylan accetterà di buon grado la proposta del fratello di Max, ma prima di partire con i preparativi delle nozze Gerry vorrà portare a compimento un'antica tradizione della famiglia Richter.

Secondo tale tradizione, il padre di Gerry dovrebbe chiedere al padre di Shirin il permesso per celebrare il matrimonio, ma siccome il papà del futuro sposo è morto a prendere le sue veci ci penserà Erik.

Il dark man, su richiesta esplicita di Gerry, vestirà i panni di vice-padre e otterrà l'agognato permesso per le nozze dal signor Ceylan.

Shirin e Gerry, in ultimo, si sposeranno circondati dall'affetto delle persone care.