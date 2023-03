Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore su Rai. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 aprile, rivelano che Marco tornerà a Milano proprio quando Gemma e Roberto staranno per fare il loro debutto in società come coppia. Tancredi sarà insospettito dal ritorno a casa del fratello, che gli confesserà solo in seguito di aver rotto con Stefania. Clara e Francesco invece, entreranno sempre più in confidenza. Il figlio di Palma confesserà a Boscolo di essersi innamorato di Puglisi. Allo stesso tempo, anche la nipote di Don Saverio rivelerà al ragazzo di provare qualcosa per un uomo impegnato, ma non rivelerà di chi si tratti.

Spoiler Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Veronica ed Ezio nascondono a Gemma la verità su Marco e Stefania

Roberto confesserà a Vittorio che lui e Gemma convoleranno a nozze e racconterà al direttore tutti i retroscena della storia. Ezio e Veronica scopriranno della rottura tra Stefania e Marco e decideranno di nascondere la cosa a Gemma. La ragazza però, verrà ben presto a saperlo. Colombo scoprirà inoltre la vera ragione che ha portato la figlia di Gloria e il nipote di Adelaide a lasciarsi. La giovane Zanatta vedrà Marco soltanto come un amico e allo stesso tempo quest'ultimo affermerà che non gli sarà facile dimenticare Stefania.

Vito sarà in crisi per Maria, in quanto la giovane non avrà alcuna intenzione di perdonarlo.

Il contabile però, sarà deciso a riconquistare Puglisi e vorrà scusarsi con il giovane Rizzo per il suo comportamento. Francesco sarà invece pronto a confessare i suoi sentimenti alla stilista tramite una lettera. La missiva verrà però intercettata dal contabile, che aggredirà il figlio di Palma. Solo l'intervento di Clara calmerà la situazione.

Adelaide sconvolta da una tragica notizia

La Contessa verrà a conoscenza che una sua intima amica che vive all'estero sta per morire. Adelaide si sfogherà con Marcello e insieme si prepareranno a partire per un viaggio che si prospetterà essere per nulla piacevole. Prima che Adelaide lascia Villa Guarnieri, Italo suggerirà alla Contessa di affrontare da sola la questione.

Barbieri, pronto a partire con la zia di Marco, riceverà una sgradevole sorpresa.

Umberto metterà in vendita il Paradiso Market, con l'idea che ad acquistarlo possa essere proprio Vittorio. Se Conti non procederà all'acquisto, la rivista potrebbe sparire. Quando Marco lo scoprirà, chiederà al fratello Tancredi di acquistare il Paradiso Market. Intanto, Conti sarà alla ricerca di una nuova ditta che possa sostituire la Palmeri nel confezionamento degli abiti. Ezio penserà che questa sia una buona opportunità per la sua azienda appena nata e proporrà la sua idea a Vittorio.