Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nelle puntate in onda dal 20 al 24 marzo, in particolare, l'attenzione è posta su Matilde. La giovane donna ha deciso di sostenere in tutto e per tutto suo marito. Tuttavia, questa situazione va ad intaccare i suoi rapporti con Adelaide e Vittorio, i quali si fidavano ciecamente di lei.

Adelaide allontana Matilde dal Paradiso delle Signore

Durante i prossimi appuntamenti con il Paradiso delle signore, per far fronte alla nuova galleria di abiti, Vittorio e Roberto si organizzano per non farsi trovare impreparati dalla concorrenza.

Nel frattempo, Adelaide, venuta a sapere dei piani di Tancredi, non accetta minimamente il suo atteggiamento e quello di Matilde. Ritenendoli dei traditori, Adelaide manda via Tancredi e sua moglie da Villa Guarnieri. Così facendo, si schiera automaticamente dalla parte del pubblicitario del magazzino.

Successivamente, dopo aver riflettuto attentamente sulla sua condizione, Gemma si confida apertamente con Roberto e accetta la proposta che le hanno fatto Ezio e Veronica. Intanto, Vito riceve un duro colpo visto che l'azienda che ha aperto in Australia sta avendo dei grossi problemi. Per risolvere tutto, inventa una bugia da dire a Maria. Però, Irene vede il contabile intrattenersi con una donna, così la Venere chiede ad Alfredo di indagare per scoprire di chi si tratti e cosa stia accadendo.

Nel contempo, Flora decide di dare una svolta decisiva alla sua carriera da stilista e comunica a Vittorio la sua intenzione di lasciare il Paradiso per andare a lavorare nel grande magazzino di Umberto. A tal proposito, il pubblicitario non reagisce molto bene e prende una decisione drastica. In un secondo momento, però, prende in mano le redini della situazione e pensa subito a come rendere accattivante il lancio della nuova collezione.

Un momento difficile per il Paradiso delle Signore

Intanto, Vittorio reputa opportuno di informare le Veneri circa le decisioni di Matilde e Flora. Le due donne si sono allontanate dal Paradiso delle Signore. Gloria, invece, ha altro a cui pensare: non spera neanche più di tornare insieme ad Ezio. Pertanto, si allontana da lui per risanare le ferite.

Tuttavia, il destino li riavvicina nuovamente. D'altronde, il signor Colombo non può di certo dimenticare quanto accaduto con la sua ex moglie. A tal proposito, prende una decisione definitiva.

Successivamente, Tancredi inizia a rendersi conto che, dopo quanto accaduto, Matilde non è felice. Nel frattempo, Maria non tollera la decisione presa da Flora, così le due amiche si scontrano duramente. Però, siccome bisogna organizzarsi per il lancio della nuova collezione, Vittorio chiede alla sarta di occuparsene.

Intanto, Irene è molto preoccupata per l'incontro di Vito con la donna misteriosa. Pertanto, per tranquillizzarla, Alfredo pensa ad un piano.

Atmosfera tesa al Paradiso delle Signore

Poco dopo, Gloria e Veronica si ritrovano a dover partecipare entrambe all'inaugurazione dell'azienda di Ezio.

Nel frattempo, lo staff del Paradiso delle Signore ha il morale a terra per quanto accaduto. Tuttavia, Vittorio cerca di guardare la situazione sotto un altro punto di vista, invitando le giovani Veneri a cogliere questa difficoltà come una sfida per un futuro più roseo.

Intanto, Roberto riceve una notizia che cambia i suoi piani riguardo l'apertura del negozio con Mario. Inoltre, vede Gemma con un abito da sposa e gli viene subito in mente un'idea brillante. Successivamente, Gloria prende una decisione drastica e si confida con la persona più vicina a lei in questo momento, Armando. Gli dice di voler partire per l'America.

I preparativi per il lancio della nuova collezione mettono Maria in difficoltà, la quale necessita di aiuto.

Pertanto, Matilde cerca di convincere Flora ad aiutarla. La sarta è felicissima della sua collaborazione e, soprattutto, di avere la giovane stilista al suo canto il giorno della presentazione dei suoi abiti. Tuttavia, nessuno sa che Umberto sta tramando qualcosa per rovinare l'evento organizzato da Conti. Anche Francesco vede Vito in compagnia della donna misteriosa ed inizia ad essere sospettoso nei suoi confronti.