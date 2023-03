La soap opera turca Terra Amara continua con la propria messa in onda su Canale 5. Prossimamente Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) si scaglierà contro Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), accusandola di avere una relazione clandestina con suo marito Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Gaffur Taşkın (Bülent Polat) invece sarà pronto ad accettare Çetin Ciğerci (Aras Şenol) come cognato, quando verrà a sapere che sua sorella Gülten (Selin Genç) gli ha nascosto che il defunto Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy) si era approfittato di lei.

Spoiler turchi, Terra amara: Mujgan accusa Zuleyha di vedere Yilmaz in segreto

Nelle nuove puntate della telenovela, Mujgan sarà sempre più ossessionata da Zuleyha. Tutto comincerà quando la dottoressa metterà al mondo il figlio Kerem Alì, al settimo mese di gravidanza: lo stesso giorno la sua rivale Altun partorirà Leyla, nata dal matrimonio con Demir Yaman (Murat Ünalmış). Poi Hekimoğlu si dispererà nel momento in cui apprenderà che Zuleyha ha avuto Yilmaz al suo fianco quando le si sono rotte le acque. Mujgan, appena il suo bambino sarà fuori pericolo, farà di tutto per evitare un nuovo avvicinamento tra Akkaya e Altun, dopo aver scoperto che Adnan in realtà è nato dalla passata storia d’amore tra i due.

Un giorno Zuleyha porterà Adnan dal pediatra (dopo non essere riuscita a fargli scendere la febbre e durante il tragitto incontrerà Mujgan, la quale esigerà sapere dove stia andando.

Altun farà credere alla rivale di dover avere un incontro segreto con Yilmaz: la dura reazione di Hekimoğlu non si farà attendere, infatti perderà le staffe quando vedrà nell’automobile del marito uno scialle identico a quello di Zuleyha.

Mujgan affronterà la sua rivale, accusandola di vedere Akkaya di nascosto: per difendersi da tale insinuazione, Altun mostrerà alla dottoressa un foulard uguale a quello in suo possesso. Ci sarà a questo punto l’intervento di Yilmaz, che preciserà alla moglie che l’indumento in questione appartiene a un’amica di sua zia Behice (Esra Dermancıoğlu).

Cetin e Gulten si fidanzano, Gaffur scoppia a piangere

L’attenzione sarà concentrata anche sulla coppia formata da Gülten e Çetin. Per cominciare la domestica vuoterà il sacco al suo corteggiatore, dicendogli di non poterlo sposare, essendo stata violentata dal defunto Ercüment. In particolare Gulten (dopo aver rifiutato la proposta di nozze dello scagnozzo di Yilmaz e Fekeli) sarà decisa a convolare a nozze con Rusten, un uomo già padre di tre figli e più grande di lei: a interrompere il fidanzamento ci penserà Cetin, finendo per ferire il rivale per legittima difesa. Quest’ultimo tornerà in libertà, dopo aver trascorso un mese tra le sbarre del carcere.

A questo punto Gulten approfondirà la conoscenza di Cetin, trascorrendo una serata al cinema: a incontrare i due sarà Gaffur, che andrà su tutte le furie quando vedrà la sorella in compagnia di Cetin, al punto da costringerla a salire nella sua macchina.

Saniye appena suo marito Gaffur rientrerà a casa, gli dirà che Gulten ha subìto un abuso da Ercüment. Il capomastro farà un passo indietro quando capirà che Cetin vuole diventare il marito di sua sorella, anche se è stata disonorata: l’uomo si lascerà andare a un disperato pianto per non essersi accorto prima del dolore di Gulten.