Tensione alle stelle nelle puntate Il Paradiso delle signore, Gemma è incinta e Carlos non si prenderà le sue responsabilità, scappando in Argentina. Ebbene sì, perché quel ragazzo che tanto le piaceva è già fidanzato ufficialmente e sta per convolare a nozze. La situazione si fa sempre più complicata per la giovane Zanatta, al punto che Ezio e Veronica prenderanno una decisione difficile che cambierà per sempre la sua vita. Che cosa avranno in mente? Un'interruzione di gravidanza sarebbe molto traumatica e non si esclude che possano proporre a Gemma di portare a termine la gravidanza e dare il bambino in adozione così da non condannarla a essere una ragazza madre.

Nella puntata che andrà in onda l'8 marzo, la nonna di Carlos si farà sentire ma quello che dirà a Ezio sarà a dir poco umiliante. Nel frattempo, l'articolo sull'educazione sessuale femminile pubblicato sul Paradiso market creerà non pochi problemi a Vittorio, che finirà con il litigare furiosamente con Matilde. Grazie a un colpo di scena, però, lo scenario cambierà completamente.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Ezio umiliato dalla signora Garcia

Gemma è nel panico. Carlos è sparito e non vuole prendersi le sue responsabilità (sempre che il bambino sia suo e che la giovane Zanatta non stia mentendo a tutti). A movimentare ulteriormente le acque è la telefonata della signora Garcia, la nonna di Carlos.

Le sue parole umiliano Ezio, tanto che comunica a Veronica di rinunciare alla partenza per l'Argentina. Non ha nemmeno più senso.

L'atmosfera a casa Colombo si surriscalda ancora di più quando Veronica viene a sapere che Gloria è al corrente della gravidanza di Gemma. Come è possibile che sia sempre in mezzo ai loro affari?

Zanatta è furiosa ma capisce che nella vita di Ezio la moglie ricopre un posto molto importante, forse più del suo.

Il Paradiso delle signore spoiler nuove puntate: Matilde e Vittorio allo scontro

L'articolo della giornalista D’Ambrosio sull'educazione sessuale delle ragazze, finito in copertina sul Paradiso market, ha creato un putiferio.

Matilde è furiosa e se la prende con Vittorio, dando vita a un litigio molto acceso. Conti non sa cosa fare per placare le polemiche.

Sarà proprio Matilde, con un colpo di scena, a placare i pettegolezzi. Vittorio avrà la prova che la donna che ama - nonostante ci sia in mezzo Tancredi - è davvero speciale.

Infine, nella puntata che andrà in onda l'8 marzo su Rai 1, Armando capirà che tra Alfredo e Irene c'è del tenero, nonostante la bella Cipriani faccia di tutto per tenerlo nascosto.