Nuovi appuntamenti con Un posto al sole sono in arrivo su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda durante la settimana che va dal 6 al 10 marzo, rivelano che al centro delle trame ci sarà la morte di Teresa. La donna, colta da un malore, finirà in ospedale e non riuscirà a sopravvivere. Si tratterà di un lutto che scuoterà gli animi di molti. Otello dovrà dare l'ultimo saluto alla moglie, mentre Rossella piangerà la morte della nonna e sarà alla ricerca del conforto di Riccardo. Marina, nel frattempo, dovrà continuare ad avere a che fare con Lara e con l'idea che quest'ultima rimanga nella vita di Ferri per sempre.

Spoiler Un posto al sole dal 4 al 10 marzo: Bianca giù di morale per Teresa

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, rivelano che Teresa finirà in ospedale dopo aver avuto un infarto. Otello correrà da lei per assisterla e anche Silvia e Michele si precipiteranno di corsa in ospedale. Ma l'anziana non riuscirà a sopravvivere e la notizia della sua morte turberà parecchio gli abitanti di Palazzo Palladini. Inizialmente, Otello non sarà messo al corrente della morte della moglie. Ben presto però, arriverà anche per il marito di Teresa il momento della scoperta della tragedia. L'uomo verrà circondato dall'affetto dei suoi familiari e dei parenti per dare l'ultimo addio alla donna.

Per Otello si presenterà presto il momento di prendere una decisione molto difficile. Intanto Franco, al suo rientro dalla Nuova Zelanda, troverà la figlia Bianca molto scossa dalla morte di Teresa.

A stare male sarà anche Rossella, che affronterà l'addio alla nonna in maniera molto difficile. La giovane cercherà il conforto del fidanzato Riccardo, ma quest'ultimo sembrerà essere preso solo da i suoi problemi lavorativi.

Trame Un posto al sole, nuove puntate: Micaela interferisce nuovamente nella vita di Samuel

Per rilanciare il Caffè Vulcano in occasione della Festa della Donna, Samuel accetterà la richiesta di Micaela di esibirsi come spogliarellista per il locale per l'8 marzo. La nuova intromissione di Micaela, farà andare su tutte le furie Speranza.

Lara sarà sempre più determinata a entrare a far parte della vita di Ferri. Marina non accetterà di buon grado la cosa, ma non potrà far altro che assistere attonita alle mosse di Lara.

Intanto, la piccola Irene esprimerà il suo desiderio di conoscere Tommaso. Nel frattempo un nuovo attacco arriverà al Caffè Vulcano, ma questa volta Giancarlo sarà pronto a intervenire per difendere il locale.

Infine Rosa perderà il suo lavoro in fabbrica e si rivolgerà a Viola, nella speranza che quest'ultima l'aiuti a trovare una nuova occupazione.