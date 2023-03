Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Complici le dimissioni di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) come stilista del Paradiso delle signore, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) dovrà presto correre ai ripari per rimpiazzare tale ruolo, specialmente con la nuova concorrenza che incombe rappresentata dall'atelier di moda di Palazzo Andreani. Un piccolo indizio su chi potrebbe essere la nuova stilista ce lo ha dato recentemente lo stesso Direttore, il quale dialogando con Maria Puglisi (Chiara Russo) ha menzionato Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), sottolineandone le capacità professionali.

Vittorio, quindi, potrebbe proporre a Gabriella, oramai trasferitasi a Parigi assieme al marito Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), di tornare a Milano per ricoprire nuovamente il ruolo da stilista del Paradiso. Qualora tale proposta si concretizzasse e Rossi dovesse accettare, si aprirebbe anche la chance per i telespettatori di vedere un ritorno di fiamma tra Gabriella e Salvatore Amato (Emanuel Caserio).

Elvira scoprirà che Salvo ha sabotato il suo esame pratico per la patente

Gli spoiler dello sceneggiato nostrano ideato da Giannandrea Pecorelli, in merito agli episodi da lunedì 27 a venerdì 31 marzo, riportano che Elvira Gallo (Clara Danese) verrà a conoscenza di non aver superato l'esame pratico per la patente a causa del sabotaggio di Salvatore.

Ciò creerà delle frizioni tra i due, in quanto la nuova Venere non la prenderà affatto bene, così Alfredo Perico (Gabriele Anagni) chiederà a Irene Cipriani (Francesca Del Fa) di aiutarlo a farli riconciliare.

Tra il giovane Amato ed Elvira ci sarà un chiarimento, al termine del quale la commessa della boutique deciderà di perdonare il gestore della Caffetteria soltanto se l'aiuterà a conseguire la patente di guida.

Possibile ritorno di fiamma tra Salvatore e Gabriella

Tra i personaggi della soap opera targata Rai meno fortunati in amore c'è senz'altro Salvatore, il quale quest'anno ha dovuto subire anche il matrimonio finito con Anna Imbriani (Giulia Vecchio) soltanto pochi mesi dopo la celebrazione, soprattutto a causa della poca lealtà della donna nei suoi riguardi.

Col ruolo scoperto di stilista del Paradiso e con la probabile proposta di Vittorio a Gabriella di ricoprirlo, il giovane Amato potrebbe ritrovarsi davanti una sua vecchia "ossessione" amorosa qualora Rossi accettasse l'offerta.

Rispetto al flirt tribolato tra i due avvenuto qualche stagione fa, Salvatore metterebbe probabilmente in campo un bagaglio esperienziale più vasto e una nuova consapevolezza in ambito amoroso, doti che potrebbero far nascere un ritorno di fiamma meno tormentato tra Gabriella a Amato junior.