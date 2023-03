Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 13 marzo non possono mancare nuovi e avvincenti colpi di scena.

In particolar modo, i riflettori sono puntati, ancora per una volta, su Gemma. La giovane Venere del Paradiso sta vivendo un momento molto complicato. Da quando ha fatto ritorno a Milano, dopo un periodo di lontananza, ha cercato in tutti i modi di dimostrare il suo profondo cambiamento. Si è mostrata molto più matura rispetto al passato.

Tuttavia nella sua vita è piombato Carlos, il quale è riuscito pian piano a fare breccia nel suo cuore. Dopo aver trascorso momenti di intimità, la giovane Zanatta scopre di essere incinta. Adesso che lui è tornato in Argentina e sta per sposarsi con un'altra donna, lei deve fare i conti con la dura realtà e prendere una decisione per il futuro della creatura che porta in grembo.

Una decisione importante per la giovane Venere del Paradiso delle signore

Nel corso dell'episodio de il Paradiso delle signore del 13 marzo, dopo la proposta che le hanno fatto Ezio e sua madre, Gemma deciderà di non accettare: non la reputa una soluzione valida per il suo futuro da madre. Pertanto, cercherà rapidamente una scappatoia per sfuggire a questo destino.

Nel frattempo, Umberto cercherà di mettere alle strette Matilde per capire quale posizione vuole prendere in merito ai piani di suo marito. Tuttavia, la giovane Frigerio è ancora molto indecisa, poiché si tratta di una situazione delicata. Pertanto, preferirà prendersi altro tempo per riflettere.

Diletta sorprende il pubblicitario del Paradiso delle Signore

Successivamente, Elvira dovrà affrontare le lezioni di scuola guida per prendere la patente. Nel contempo, Don Saverio inizierà ad avere dei forti sospetti nei confronti di sua nipote, pensando che Clara possa aver ricominciato ad allenarsi con la bici. Tuttavia, la giovane Venere del Paradiso nutre diversi timori per quanto riguarda il suo futuro.

Intanto, Gloria continuerà a essere particolarmente comprensiva con Ezio, mettendosi da parte. Ciononostante, non vuole sprecare troppo tempo e ha in mente dei piani precisi per un cambiamento radicale nella sua vita. Seppur speri di poter vivere il suo amore liberamente, preferirà comunque fare dei progetti qualora non dovesse andare bene con il suo ex marito.

Infine, Diletta, per avvicinarsi ulteriormente a Vittorio, andrà a trovarlo di sorpresa.