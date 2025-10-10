Il 9 ottobre è stata registrata la terza puntata di Amici di Maria De Filippi, la quale andrà in onda questa domenica, 12 ottobre, su Canale 5 a partire dalle ore 14.

Stando alle anticipazioni ad Opi non piacerà il commento fatto da Lorella Cuccarini sulla sua esibizione, mentre Tommaso eseguirà il compito voluto dal maestro Emanuel Lo. Quest'ultimo, però, non lo riterrà sufficiente.

Classifica di ballo e canto ad Amici

Nel corso del prossimo appuntamento, per quanto riguarda i cantanti di Amici, arriverà Opi. Il cantante riceverà delle critiche da parte di Lorella Cuccarini, la quale accuserà il ragazzo di aver utilizzato una tonalità graffiante, rovinando la performance.

Il giovane allievo ci resterà molto male e ne nascerà un piccolo battibecco. Anche Michelle finirà in sfida, poiché verrà votata dai suoi compagni per andare in sfida.

Per quanto riguarda il ballo, invece, al primo posto si posizionerà Tommaso, seguito da Emiliano, Matilde, Maria Rosaria, Pierpaolo, Alessio e, infine, Alex.

Compiti dei professori di Amici

Già dalla scorsa puntata, il maestro Emanuel Lo è stato particolarmente critico nei confronti di Tommaso. Durante la settimana l'insegnante ha mandato un compito all'allievo della maestra Celentano. Il giovane ballerino eseguirà la coreografia, ma non otterrà la sufficienza da parte del maestro, il quale lo riterrà poco stabile. Al contrario, invece, la sua insegnante e Veronica Peparini lo giudicheranno assolutamente sufficiente.

Durante la settimana Matilde ha affrontato la sua sfida, vincendo. Invece, Michele e Anna dovranno sostenere la loro prova nel prossimo pomeridiano di Amici. Fortunatamente, entrambi riusciranno a superare le rispettive sfide.

Altri momenti ad Amici

Nel corso del prossimo appuntamento di Amici, infine, non mancheranno momenti simpatici. In particolare, Maria mostrerà un video di Riccardo che si diverte a ballare la bachata nei corridoi con gli altri ragazzi della scuola.

Anna Pettinelli si esibirà cantando Let It be con Gigi D'Alessio. Quest'ultimo coglierà l'occasione per lanciare diverse frecciatine all'insegnante della categoria canto, ricordandole che è da diverso tempo che non fa passare i suoi pezzi in radio.

Giulia Stabile non sarà presente in studio. Al suo posto ci sarà Isobel nel presentare Esthaté Zero, mentre Giulia Pauselli entrerà in studio per Marlù.

Infine, Pierpaolo si commuove dopo essersi esibito, ma non riuscirà a spiegarne il motivo, poiché non ama parlare di se stesso.

Rumor su Michelle e Opi

Stando a quato si vocifera tra Opi e Michelle ci sarebbe un certo feeling. Dai daytime non è ancora trapelato nulla ma chi ha asstito alle registrazioni ha notato sguardi di intesa e abbracci.