Il 24 ottobre è stata registrata la quinta puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, la quale andrà in onda questa domenica, 26 ottobre, su Canale 5 a partire dalle 14 in punto.

Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, il prossimo appuntamento sarà pieno di colpi di scena. Gli allievi della maestra Celentano saranno messi a dura prova dalla stessa. In particolare, Tommaso verrà eliminato poiché ritenuto poco preparato rispetto agli altri compagni della sua squadra. Inoltre, Emiliano sarà sospeso dalla sua insegnante, dato che non metterà in atto le correzioni fatte durante le prove.

Classifica di canto e ballo ad Amici

Nel corso del prossimo appuntamento pomeridiano di Amici, a giudicare la gara di ballo ci sarà Rossella Brescia. Al primo posto si posizionerà Maria Rosaria, seguita da Emiliano, Alessio, Pierpaolo, Alex e, infine, Anna.

Per quanto riguarda il canto, invece, al primo posto si posizionerà Riccardo, seguito da Valentina, Flavia, Michelle, Gard, Plasma, Opi e, infine, Penelope.

L'omaggio ad Angelina e gli eliminati

Durante la prossima puntata di Amici, i ballerini professionisti faranno un omaggio ad Angelina Mango, la quale è uscita recentemente da un periodo difficile. Danzeranno sulle note della sua nuova canzone Vento sugli occhi.

Ci saranno diversi momenti di tensione domenica.

In particolare, la maestra Celentano prenderà una decisione molto difficile sul suo allievo Tommaso. Preferirà eliminarlo dalla scuola, poiché non lo riterrà all'altezza degli altri. Inoltre, dopo la gara di ballo, chiamerà Emiliano e gli sospenderà la maglia come punizione per non aver messo in atto tutte le correzioni fatte nel corso della settimana.

Sfide affrontate

Ci saranno altre eliminazioni durante la prossima puntata di Amici. In particolare, Frasa perderà contro Angie. Quest'ultima sarà ritenuta più preparata.

Anche Matilde perderà la sua sfida contro Paola. Quest'ultima sarà giudicata più pronta a livello tecnico, seppur verranno messe in evidenza anche le diverse lacune da dover colmare.

Michelle e Alex hanno affrontato le loro sfide, vincendo, nel corso della settimana.

La maestra Celentano si annoterà molte cose sull'esibizione di Pierpaolo e commenterà gli errori riscontrati. In particolare criticherà i suoi piedi, ma Veronica Peparini contesterà ogni giudizio della collega.

Tra gli ospiti presenti in puntata ci sarà TrigNO, allievo di Anna Pettinelli dello scorso anno, il quale regalerà un mazzo di fiori a Maria De Filippi.

Infine, Rossella Brescia farà molti complimenti a Emiliano durante la sua esibizione, ritenendolo molto talentuoso.