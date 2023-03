Proseguono i consueti appuntamenti pomerdiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 20 marzo non potranno mancare nuovi e avvincenti colpi di scena, in grado di lasciare con il fiato sospeso tutti i telespettatori.

In particolar modo, le trame del nuovo episodio saranno incentrate su Adelaide. La giovane donna, ultimanente, sta vivendo un periodo particolarmente emozionante ad iniziare dall'inaspettato rapporto che si è venuto a creare con Marcello.

Mai si sarebbe immaginata di vivere un legame così profondo con un altro uomo che non sia Umberto. Tuttavia, adesso ha altre preoccupazioni che la impensieriscono. Si tratta del comportamento di Matilde. Finalmente, quest'ultima si è decisa a rivelarle i piani di suo marito, ma la situazione rischia di prendere una brutta piega.

Vittorio si prepara a fronteggiare la concorrenza

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle signore, Vittorio e Roberto si organizzano, come meglio possono, per contrastare la concorrenza. Nel frattempo, Adelaide deve fare i conti con la sua amica. Non pensava di dover arrivare a compiere un gesto così estremo, ma nutre del risentimento nei suoi confronti e preferisce agire di conseguenza.

Pertanto, Adelaide dopo aver ritenuto che Matilde e Tancredi siano dei traditori li manda via da Villa Guarnieri. Preferisce non avere in casa delle persone che continuano a remare contro di lei.

Successivamente, Gemma si fa coraggio e decide di affrontare la sua delicata situazione con Roberto. Gli rivela di essere intenzionata ad accettare la difficile proposta fatta da Ezio e Veronica in merito al futuro della creatura che porta in grembo.

Flora compie una scelta e lascia il Paradiso delle signore

Intanto, Vito riceve delle pessime notizie dall'Australia. In particolare, la sua azienda sta subendo dei grossi problemi difficili da risolvere. La notizia giunge del tutto inaspettata, gettando il contabile nello sconforto. Adesso, infatti, deve pensare a come agire per far fronte alle varie problematiche.

Poco dopo, Flora prende in mano la situazione, decidendo di andare a lavorare per Umberto: Ravasi passerà alla concorrenza del Paradiso delle Signore. Pertanto, prima di lasciare definitivamente l'atelier, comunica la sua scelta a Vittorio, il quale non la prende affatto bene. Difatti, il giovane pubblicitario compie un gesto drastico nei confronti della stilista. Tuttavia, Conti sta vivendo un momento molto complicato e ha bisogno di un supporto per quanto riguarda la nuova collezione di abiti. Per il lancio, ha in mente un'intuizione brillante.