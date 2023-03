Diverse novità arrivano dalle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in programma dal 13 al 17 marzo in prima visione su Rai 1. Le trame della soap opera rivelano che Matilde Frigerio apparirà divisa tra Tancredi e Vittorio. Ezio Colombo, invece, vorrebbe prendere in affido il figlio che attende Gemma Zanatta.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Vittorio riceve Diletta in ufficio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Gemma organizzerà un piano per sfuggire al proprio destino di diventare "ragazza madre".

Matilde, invece, non saprà se stare dalla parte di Tancredi oppure se da quella di Vittorio (Alessandro Tersigni).

La signora Frigerio intanto cercherà di esportare gli abiti da sposa all'estero per salvare l'atelier milanese dalla crisi; nel frattempo il direttore del negozio riceverà nel suo ufficio la giornalista Diletta.

Don Saverio sospetterà che Clara abbia ripreso a gareggiare in bicicletta e dirà ad Armando di essere pronto ad avvertire il padre della ragazza dopo aver letto che è diventata una promessa del ciclismo.. Elvira, intanto, si recherà a prendere lezioni di pratica alla scuola guida.

Maria e Vito, intanto, sospetteranno che Irene e Alfredo abbiano una relazione sentimentale.

Ezio vuole prendere in affido il figlio di Gemma

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Ludovica (Giulia Arena) apparirà turbata dalla storia d'amore tra Marcello (Pietro Masotti) e Adelaide (Vanessa Gravina), tanto da chiedere a Ferdinando di rimandare le loro nozze.

Barbieri comprenderà intanto che fra lui e la giovane Brancia c'è ancora qualcosa di irrisolto.

Alfredo pretenderà che Irene sia pronta a vivere la loro relazione alla luce del sole. La ragazza ben presto confesserà la cosa a Maria.

Matilde, intanto, chiederà un favore ad Umberto (Umberto Farnesi) con lo scopo salvare la collezione sposa de Il Paradiso.

Diletta invece si fa avanti con Vittorio con una proposta per un nuovo articolo per il Paradiso Market

La signora Zanatta verrà a sapere che sua figlia è intenzionata a crescere da solo il bambino che attende, così Ezio avrà un'idea per convincere Gemma ad affidare il nascituro a lui e Veronica. La ragazza ben presto prenderà una decisione riguardo la sua gravidanza dopo aver incontrato una ragazza madre.

Matilde entra in crisi

Don Saverio apparirà d'accordo con Clara e acconsentirà di proseguire nella sua passione con il ciclismo.

Intanto Matilde proporrà a Vittorio di lanciare il marchio de Il Paradiso su scala internazionale. La donna inoltre entrerà in crisi in quanto non avrà coraggio di raccontare al diretto i piani di suo marito Tancredi.

In seguito Elvira non supererà l'esame pratico per la patente di guida. Infine Marcello scoprirà che Ferdinando ha chiesto a Ludovica di diventare sua moglie il prima possibile.