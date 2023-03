La puntata andata in onda mercoledì 8 marzo è stata una delle più strazianti della storia di Un posto al sole. L'episodio è stato quasi interamente dedicato alla figura di Teresa, della quale è stato mostrato il funerale. Tra i momenti più commoventi c'è stata la lettura di una lettera che la donna aveva lasciato a Rossella.

Alla cerimonia erano presenti molti protagonisti del cast, tuttavia gli spettatori hanno notato alcune assenze. Ovviamente risulta difficilissimo riunire l'intero cast o addirittura richiamare attori oramai assenti da tempo, solo per un episodio speciale.

Di seguito approfondiamo l'elenco di tutti quei personaggi, che avrebbero potuto partecipare al funerale di Teresina, ma che per diverse ragioni non erano presenti.

Gli assenti alla cerimonia

Alla cerimonia funebre erano presenti Silvia, Michele, Rossella, Giancarlo, Otello, Guido, Raffaele, Roberto, Marina, Filippo e Serena, più alcuni figuranti in rappresentanza di amici e parenti di Teresa.

Saltano all'occhio anche le defezioni dei compagni di alcuni dei presenti. Tra questi vanno citati Ornella e Riccardo, le cui assenza saranno probabilmente giustificate con motivi di lavoro. Se in rappresentanza degli amici/colleghi c'era Guido, erano invece assenti tutti gli altri vigili del comando: Cerruti, Cotugno e Mariella.

Curiosa è la mancanza di Renato, dal momento che Marzio Honorato era presente nell'episodio e che il suo personaggio è sempre stato importante nella vita di Otello. Assente anche il resto della famiglia Poggi, così come i Boschi.

Nessun rappresentante del bar Vulcano a parte Silvia era presente, quindi non hanno presenziato Nunzio e Diego.

Se è vero che il dottor De Santis è rientrato da pochissimo, è altrettanto vero che avrebbe potuto presenziare. Probabilmente più in linea con il personaggio è l'assenza di Alberto anche se non sarebbe stato strano vederlo, visto che Teresa ha badato a suo figlio per lungo tempo.

In merito all'ultima considerazione vanno citate pure le defezioni di Giacomo Palladini e Sandro Ferri, sebbene i due attori siano ormai fuori dal cast.

i due ragazzi erano infatti molto legati a Teresina, che si è occupata di loro come una "mamma".

Il funerale di Teresa

Dopo alcuni mesi, quindi, Teresa è morta, così come la sua interprete Carmen Scivittaro nella realtà. Gli sceneggiatori hanno quindi deciso di omaggiare questo personaggio dandole un degno epilogo. L'episodio del funerale va a chiudere il breve ciclo di puntate dedicate interamente alla scomparsa di Teresina, anche se in seguito i vari personaggi dovranno fare i conti con la gestione del lutto.

Tra i momenti più intensi della puntata c'è stata sicuramente la lettura di una lettera molto commovente che Teresa aveva lasciato a sua nipote Rossellina.

Un posto al sole: la lettera di Teresa alla nipote Rossella

Durante la cerimonia funebre, Rossella ha letto alle persone presenti una lettera che sua nonna le aveva lasciato.

Questo il testo: "Cara Rossella, non sai quante volte ti rivedo da bambina seduta sulle mie ginocchia a fare mille domande e inventare mille giochi, mi piacerebbe ritrovare un po’ di quella nostra intimità, prenderti in disparte e farmi raccontare di te, dei tuoi progetti e del tuo futuro, ma la vita va veloce e il tempo ci scorre dalle mani, allora ti scrivo, per fermare i pensieri. Quando ho lasciato Napoli per trasferirmi ad Indica, anche se con me c’era il mio amatissimo Otello, sapevo che sarebbe stato doloroso allontanarmi da tutte le persone a cui volevo bene, ma non immaginavo quanto mi sarebbe pesato stare lontana da te, non poterti vedere crescere giorno dopo giorno e diventare la donna eccezionale che sei".

Poi la lettera prosegue così: "Mi manca il tuo sorriso Rossellina, i tuoi occhioni neri, curiosi di sapere tante cose: dalla mia infanzia al paese, alla ricetta del sartù nonnesco più buono del mondo, e mi mancano pure le tue pene d’amore bella mia. Le confidenze che mi facevi nella tua cameretta, trattandomi più d’amica che da nonna, mi mancano le tue notti insonni sui libri e i caffè che ti portavo per aiutarti a stare sveglia. Nonna non ha più le energie di un tempo e deve fare i conti con gli anni che passano e pure ogni tanto c’avrei l’impulso di correre da te, solo per abbracciarti e dirti che ti voglio bene ma poi mi rendo conto che non ce n’è bisogno, perché anche se non riesco più a vederti, sei in ogni mio pensiero in ogni mio respiro e tu devi avere la stessa certezza, quindi non sentirti mai sola tesoro mio, perché io per te ci sono e ci sarò sempre ti voglio bene. Nonna"