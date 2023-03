Prosegue su Rai 1 la programmazione de Il Paradiso delle Signore, in palinsesto dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16:05. Gli spoiler degli episodi in onda dal 6 al 10 marzo riportano che Adelaide confesserà a Ludovica che ha una relazione con Marcello.

Ezio e Veronica faranno di tutto per aiutare Gemma, mentre Conti verrà fortemente criticato per aver pubblicato l'articolo di Diletta sul Paradiso Market.

Adelaide furiosa con Conti per la pubblicazione dell'articolo di Diletta

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di lunedì 6 marzo Ezio e Veronica si attiveranno affinché Carlos si assuma le sue responsabilità da padre.

Colombo, occupandosi di Gemma, trascurerà Gloria, e l'unico modo per vedersi sarà di nascosto.

Matilde non dirà ad Adelaide dei progetti di Tancredi ma sarà in disaccordo con la scelta di Conti di dedicare la copertina del Paradiso Market a Diletta. Irene obbligherà Alfredo a non rendere pubblica la loro relazione. Guarnieri e Ludovica, invece, saranno sempre più gelosi di Adelaide e Marcello.

Nell'episodio di martedì 7 marzo i lettori del Paradiso Market non apprezzeranno l'articolo di Diletta. Pure la contessa sarà arrabbiata con Vittorio.

Elvira chiederà a Salvo di aiutarla a prendere la patente, mentre Umberto avrà la certezza che tra Adelaide e Barbieri ci sia una storia. Ezio dirà a Gemma di aver appreso che Carlos presto sposerà un'altra donna e, per questo motivo, partirà al più presto per l'Argentina per parlare con lui.

Matilde aiuta Vittorio e Don Saverio

Le anticipazioni di mercoledì 8 marzo evidenziano che Veronica non sarà entusiasta del fatto che Gloria sia a conoscenza della gravidanza di Gemma. Intanto Garcia, la nonna di Carlos, telefonerà a casa Colombo chiedendo di parlare con Ezio. Il confronto si rivelerà fallimentare e, di conseguenza, l'uomo deciderà di non recarsi più in Argentina.

Armando si renderà conto che il rapporto tra Alfredo e Irene è cambiato. Frigerio e Conti, invece, si scontreranno.

Nell'episodio di giovedì 9 marzo Zanatta dirà espressamente a Moreau di restare lontana dalla sua famiglia. Vittorio e Don Saverio si coalizzeranno per placare gli animi di alcune persone che hanno esternato il loro malcontento.

Ad aiutarli ci sarà pure Matilde.

Le Veneri intuiranno che c'è del tenero tra Elvira e Salvo, mentre Roberto proporrà a Mario di aprire insieme un locale. Ludovica si recherà a Villa Guarnieri per parlare con la contessa di alcune questioni riguardanti il Circolo, e qui la sorprenderà insieme a Marcello.

Elvira supera l'esame di teoria per la patente

In base agli spoiler di venerdì 10 marzo de Il Paradiso delle Signore Brancia sarà ormai convinta del fatto che Adelaide e Marcello abbiano una relazione. La conferma le arriverà direttamente dalla contessa. Elvira, dopo aver superato l'esame di teoria per la patente, festeggerà con gli amici. Matilde non riuscirà a rivelare a Vittorio i progetti di Tancredi.

Roberto cercherà di capirci di più in merito alla gravidanza di Gemma, mentre Ezio e Veronica cercheranno di aiutare in ogni modo la figlia. Infine Gloria comprenderà che, almeno per il momento, dovrà stare lontano da Colombo, rinunciando all'amore che prova per lui.