Proseguono gli appuntamenti su Rai 1 con Il Paradiso delle Signore. La gravidanza di Gemma continuerà a tenere banco anche nelle prossime puntate. La ragazza non sarà concorde con le soluzioni proposte da Ezio e Veronica e arriverà a prendere una decisione solo dopo aver avuto un confronto con una mamma che ha cresciuto suo figlio senza un padre. Don Saverio scoprirà invece che la nipote gli ha mentito e che ha continuato a praticare il ciclismo. Il parroco non reagirà bene alla notizia e se la prenderà con Armando. Cresceranno sempre di più i dubbi di Ludovica sulle nozze con Ferdinando.

Mentre Torrebruna vorrebbe convolare subito a nozze, lo stesso non si potrà dire di Brancia.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 17 marzo: Alfredo vuole che Irene faccia una scelta

Don Saverio leggerà il trafiletto di un giornale in cui sua nipote viene nominata come la promessa del ciclismo. Il parroco capirà che tutti i suoi dubbi erano fondati e si scaglierà con Armando, minacciando di chiamare il padre di Boscolo che la farebbe ritornare subito al suo paese. Ferraris dovrà scendere a compromessi con Don Saverio, per permettere a Clara di continuare a cimentarsi nella sua passione. Fortunatamente, il parroco riuscirà a capire che supportare Clara è la cosa migliore da fare per il suo bene.

La situazione in casa Colombo sarà difficile da gestire, tanto che Ezio non confesserà ancora a Veronica di amara Gloria. Proprio Moreau, pur avendo rispetto dei problemi familiari del consorte, deciderà di dare un cambiamento radicale alla sua esistenza.

Alfredo inizierà ad essere stanco della richiesta di Irene di tenere segreta la loro relazione, perciò metterà Cipriani davanti ad una scelta: uscire allo scoperto o lasciarsi.

Trame Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Matilde combattuta

Matilde sarà in completa confusione, non avendo ancora deciso se stare dalla parte del marito o da quella di Vittorio. Proprio Frigerio penserà di esportare gli abiti da sposa anche all'estero, in modo tale da risollevare le sorti economiche del Paradiso. La cognata di Marco chiederà l'aiuto di Umberto.

Vittorio sarà sempre più emozionato per le idee di Matilde e penserà che sia una buona idea lanciare il marchio Paradiso anche su scala internazionale. Frigerio inoltre deciderà di confessare a Conti i piani di Tancredi.

Ludovica sarà vaga sulle nozze con Ferdinando, ancora scossa per la scoperta della relazione tra il suo ex e Adelaide. Brancia si mostrerà fredda con Marcello e lui lo capirà. Barbieri chiederà informazioni a Flora sul conto di Ludovica ma la donna non si sbilancerà. In seguito, Brancia deciderà di sposare Torrebruna e Marcello lo scoprirà.