Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 20 a venerdì 24 marzo, Irene vedrà Vito in compagnia di una misteriosa ragazza e si convincerà che il Lamantia stia mentendo alla Puglisi. Inoltre verranno fuori i progetti di Tancredi e Guarnieri, il tutto mentre Adelaide deciderà di schierarsi dalla parte di Conti. Gloria infine annuncerà a tutti l'intenzione di trasferirsi in America.

Gemma vuole dare in adozione il suo bambino a Veronica ed Ezio

Nella puntata de "Il Paradiso delle signore" di lunedì 20 marzo, Matilde confesserà a Vittorio che Tancredi e Guarnieri hanno intenzione di distruggere il Paradiso con il nuovo grande magazzino. Adelaide - una volta appresa la notizia - caccerà via dalla villa sia la Frigerio che il marito e resterà al fianco di Conti. Flora annuncerà poi l'intenzione di lavorare per la nuova azienda venendo così licenziata, il tutto mentre Gemma dirà a Roberto di aver deciso di affidare il figlio a Veronica ed Ezio. Vito invece apprenderà della crisi della sua azienda in Australia.

Nell'episodio di martedì 21 marzo, Vito si attiverà per risolvere il problema della sua società, ma sarà costretto a dire una menzogna a Maria.

Irene però lo vedrà discutere con una ragazza ed inviterà Alfredo a scoprire cosa nasconda il Lamantia. Nel frattempo Conti annuncerà alle Veneri che sia la Frigerio che la Ravasi non lavoreranno più in sartoria, mentre Gloria sarà ormai certa di non poter più tornare con Ezio assumendo di conseguenza una scelta che la terrà distante dal Colombo.

Flora aiuta Maria e le Veneri

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 22 marzo, Matilde si mostrerà scossa dopo che Adelaide l'ha mandata via da Villa Guarnieri con Tancredi a notare le difficoltà che sta attraversando la moglie. Intanto Ezio - dopo aver trascorso una notte insieme a Gloria - deciderà di parlare con Veronica e Gemma e di assumere una decisione che riguarda lui e la Moureau.

Inoltre Maria si confronterà con Flora mentre Conti inviterà la Puglisi ad organizzare al meglio la sfilata della nuova collezione. Alfredo invece dirà ad Irene di avere trovato un modo per capire se Vito stia o meno ingannando Maria.

Nella puntata di giovedì 23 marzo, Flora sarà scossa dalle parole di Maria e deciderà di aiutare per l'ultima volta il Paradiso. Nel frattempo Gloria racconterà ad Armando che ha preso una decisione perentoria per iniziare lontano una nuova vita. In tutto questo Roberto avrà paura che non possano concretizzarsi i progetti con Mario, ma quando noterà un vestito da sposa gli verrà in mente una soluzione che potrebbe essere perfetta per lui e Gemma.

Umberto progetta di rovinare la sfilata

In base agli spoiler di venerdì 24 marzo, si avvicinerà la serata della sfilata in cui prenderanno parte sia Flora che Matilde. Umberto però ha ideato qualcosa per sabotare l'evento. Intanto Gloria annuncerà il proposito di voler andare negli Stati Uniti e che quindi non lavorerà più al Paradiso. Inoltre Roberto chiederà a Gemma di sposarlo il tutto mentre anche Francesco vedrà Vito insieme ad una ragazza: l'ipotesi che il Lamantia stia mentendo alla Puglisi si farà così sempre più concreta.