Selvaggia Lucarelli ha criticato il programma di Rai 2 Belve, lo ha fatto nel corso di una puntata del suo podcast "Sottosopra". Oltre allo show in sé, la giornalista ha avuto da dire anche sulla conduttrice Francesca Fagnani. Secondo il punto di vista di Lucarelli, in Belve "di davvero feroce c’è soprattutto l’ambizione di chi lo conduce".

Per la giurata di Ballando con le stelle, Belve è un programma sopravvalutato e la conduttrice Fagnani, piuttosto che cercare di migliorare la sua trasmissione dal punto di vista della godibilità, penserebbe esclusivamente a confezionare un prodotto quanto più spendibile sui social network.

Selvaggia ha precisato come abbia preferito aspettare il termine dell'edizione 2023 di Belve prima di dare dei giudizi; la sua intenzione era quella di capire dove lo show volesse arrivare. A detta inoltre di Lucarelli, lo show Rai sarebbe dotato di un sarcasmo "acuminato" e "pungente".

Selvaggia Lucarelli: i commenti sugli ospiti di Belve

Selvaggia ha confessato che il giorno prima della messa in onda di una puntata di Belve, vedrebbe la timeline invasa da commenti relativi agli ospiti di Fagnani: persone che dichiarano di essere state aggredite, abusate, oppure che esplicano i loro gusti sessuali. In questo caso, l'opinionista si riferiva alle ultime dichiarazioni da parte della top model Bianca Balti.

Lucarelli non si capacita inoltre di come molti utenti su internet e sui social abbiano una considerazione positiva del programma di Rai 2. A suo dire Belve non sarebbe uno show televisivo, comparandolo piuttosto a una sorta di "ipnosi regressiva" durante cui gli ospiti ricorderebbero ciò che inizialmente avevano rimosso.

I commenti su Francesca Fagnani

Parlando in maniera più approfondita su Francesca Fagnani, Selvaggia Lucarelli ha spiegato che lei è giornalista e ciò a cui terrebbe realmente è rendere Belve "notiziabile" e non godibile. A detta di Lucarelli l'obiettivo principale di Fagnani è far sì che i suoi ospiti dicano qualcosa che possa essere in seguito ripreso da siti, social e giornali.

Selvaggia ha specificato che, a suo dire, gli ospiti costituiscano l'elemento meno valorizzato del talk show: non interesserebbero le loro storie, ma per la conduttrice l'esigenza sarebbe quella di far dire all'intervistato di turno una frase ad effetto.

Selvaggia provoca la conduttrice di Belve: non è la prima volta

In realtà non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli provoca Francesca Fagnani. Un precedente c'è stato durante l'ultima edizione di Sanremo. In quell'occasione la conduttrice di Belve aveva difeso Chiara Ferragni da alcune critiche riguardanti il monologo della influencer. Selvaggia invece era stata critica in quell'occasione nei confronti della moglie di Fedez, prendendosela anche con Fagnani, affermando che questa per difendere Chiara fosse diventata un "agnellino".