A Uomini e donne è già finita la storia tra Gloria Nicoletti e Ivan Di Stefano, una delle coppie più recenti nate dal dating show ideato da Maria De Filippi. La notizia si apprende dal profilo Instagram della dama che, attraverso una storia, ha ringraziato i follower per esserle stata vicini, lasciando intendere di aver scoperto qualcosa sul cavaliere sulla quale non è riuscita a passarci sopra. Solo pochi giorni fa, Ivan aveva annunciato il suo ritiro dalle scene per approfondire la conoscenza con Gloria, mostrandosi seriamente interessato a lei.

Uomini e Donne: è già finita la storia tra Gloria e Ivan

Uomini e Donne, il dating show di Canale 5, ha fatto incontrare Gloria Nicoletti e Ivan Di Stefano che sembravano avere tutte le intenzioni di iniziare una storia seria fuori dal programma ma, a quanto pare, la favola per i due protagonisti è già finita. Dopo una breve conoscenza, Ivan ha annunciato a Maria De Filippi e alla redazione di essere seriamente interessato a Gloria e, dunque, avrebbe lasciato il programma per iniziare una storia con lei ma qualcosa è andato storto. L'idillio tra Ivan e la dama, infatti, sarebbe già finito e, ad annunciarlo ai follower, è stata proprio Gloria che si è detta delusa e amareggiata.

Gloria Nicoletti di Uomini e Donne su Instagram: 'Per me è già finita'

La storia tra Ivan e Gloria di Uomini e Donne è giunta al capolinea a pochi giorni dall'inizio e, attraverso una storia su Instagram, la donna ha spiegato ai suoi ammiratori come sono andate le cose, anche se in maniera molto vaga. Nella giornata del 24 marzo, infatti, l'ex protagonista del programma di Maria De Filippi ha pubblicato una storia che non lascerebbe nessuna speranza per la coppia.

"Sono rimasta delusa, purtroppo in amore non sono fortunata", ha scritto Gloria, dopo aver ringraziato i follower. "Meglio sapere delle verità non belle ora che dopo", ha continuato, lasciando intendere di aver scoperto qualcosa di Ivan che l'ha delusa profondamente e di non essere disposta a tornare sui propri passi. Il suo "Per me è già finita" non lascerebbe dubbi su un possibile ritorno di fiamma.

Ivan Di Stefano, mesi fa, aveva mostrato interesse per Tina Cipollari

Ivan Di Stefano è arrivato negli studi di Uomini e Donne in via Tuscolana qualche mese fa e aveva catturato subito l'attenzione di tutti, anche dell'opinionista Tina Cipollari, lusingata dai suoi complimenti. A pochi giorni dalla sua presentazione al parterre femminile si era ipotizzata anche una possibile conoscenza tra Tina e Ivan, un fatto piuttosto singolare poiché l'opinionista non ha mai lasciato molto spazio ai cavalieri arrivati in studio per conoscere l'anima gemella. Eppure Ivan aveva colpito l'interesse di Tina che aveva anche acconsentito a lasciarle il suo numero di telefono. Tra i due, tuttavia, la conoscenza non è mai decollata perché all'opinionista non è piaciuto il modo di fare del cavaliere che voleva portare avanti più conoscenze.